T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. SORGUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/226
KARAR NO :2026/115
İ L A N
Davanın KABULÜ İLE;
1-Yozgat ili Sorgun ilçesi Temrezli Köyü 131 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak hazırlanan 09/12/2025 tarihli fen raporuna ekli krokide IR ile gösterilen 100,05 m2 lik alanda, davalının hissesi üzerine davacı şirket lehine irtifak hakkı tesis ve tesciline,
2-Tapu kaydında haciz ve /veya ipotek bulunduğu takdirde bunun kamulaştırma bedeline yansıtılmasına ve kamulaştırılan kısmın haciz ve/veya ipotekden ari olarak davacı şirket adına tesciline,
3-Dava konusu taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 1.768,55-TL olduğunun tespiti ile; bu bedelin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin talepleri halinde davalıya ödenmesi için bedelin depo edildiği Ziraat Bankası şubesine müzekkere yazılmasına,
4-Acele kamulaştırma dosyalarında depo edilen bedeller mahsup edildikten sonra dava konusu taşınmazlar için fark kamulaştırma bedeli olan 443,23-TL'yedava tarihi olan 16/10/2025 tarihinden iş bu karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının işletilmesine,
Dair, Tescil yönünden KESİN; bedel yönünden kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere hazır bulunan davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkçı okunup usulen anlatıldı. 25/02/2026
TASHİH ŞERHİ
Her ne kadar kısa kararın tefhimi ve zapta yazımı sırasında hükmün 3. bendinin yazımı sırasında maddi hata yapılmış ise de; 6100 sayılı HMK'nun 304. Maddesi uyarınca hükmün tashihine karar verilmesi gerekmiş; bu doğrultuda 25/02/2026 tarihli hükmün 3. bendi;
''3-Dava konusu taşınmaz için kamulaştırma bedelinin 2.211,78-TL olduğunun tespiti ile; bu bedelin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin talepleri halinde davalıya ödenmesi için bedelin depo edildiği Ziraat Bankası şubesine müzekkere yazılmasına, ''şeklinde tashih edilmiştir. 24/03/2026
Ve yine davacı kurum vekilinin anılan kararı istinaf ettiği hususlarının tüm aramalara rağmen tebliğ edilemeyen karar ve istinaf dilekçesinin dosya davalısı TEKMİLE ÖZEN'e (51268742690) ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02587973