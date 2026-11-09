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Gündem Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"
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Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"

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Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"

Hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" gibi hepsi birbirinden ağır ve mideleri bulandıran dört ayrı suçlamayla dosya hazırlanan Mustafa Sarıgül, soruşturmanın yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesinin ardından ilk kez ses verdi.

Suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, kara para aklama ve nitelikli cinsel saldırı iddialarıyla hazırlanan soruşturma dosyasının fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin ardından Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül, "Dimdik ayaktayım, en kısa zamanda büyük bir açıklama yapacağım, hiç kimseye boyun eğmem" dedi.

Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SARIGÜL: BÜYÜK BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. tv100'de konuşan Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün, ""Dimdik ayaktayım, en kısa zamanda büyük bir açıklama yapacağım, hiç kimseye boyun eğmem.'' dediğini aktardı.

MALUM KORUMA YENİDEN İFADE VERDİ

Öte yandan Mustafa Sarıgül’ün eski koruması Beşir Ömer Demir, savcılıkta ikinci kez ifade verdi. İfadesinde ilk beyanlarını detaylandıran Demir, Sarıgül’ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

 

"SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN..."

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; verdiği beyanlarda uzun süre sessiz kalmasının gerekçesini açıklayan Beşir Ömer Demir, "Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. 'Geçmiş olsun' deyip telefonu kapattı. Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim" ifadelerini kullandı.

İşte korumanın ifadelerinin detayları;

"Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum.

Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. ‘Geçmiş olsun’ deyip telefonu kapattı.

Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim.

Sarıgül’ün özel kaleminde görev yapan E., Ankara’daki evde sık sık bulunuyordu ve zaman zaman Sarıgül’ün yatak odasına giriyordu.

Resmi araçta E., Sarıgül’ün yanına oturduğunda bazı zamanlarda Sarıgül ona dokunuyordu. E. ise ‘Başkanım, biri görecek, olmaz’ diyordu.

Sarıgül birkaç kez ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum’ dedi.

Sarıgül, E. ile birlikte olduğu sırada benden E.’ye dokunmamı istedi, bunu kabul etmedim.

E.’nin rızasının bulunup bulunmadığını bilmiyorum.

E.D., bir dönem ağlayarak Sarıgül’ün cinsel amaçlı dokunuşlarda bulunduğunu söyledi.

Ömer Sarıgül babasıyla daha yakındı. Emir Sarıgül’e ise daha mesafeli davranılıyordu. Ömer Sarıgül’e birçok kez çanta içinde para verildiğini gördüm. Bu paralar genellikle baba-oğul arasında tartışma yaşandığı dönemlerde veriliyordu.

Ömer Sarıgül Antalya Belek’teki Titanic Golf Otel’in sahibi olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül’le birlikte otele iki kez gittik. Bu ziyaretlerde Sarıgül kadınlarla cinsel ilişki yaşadı."

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Yorumlar

Kıssa

Korumayı arayıp geçmiş olsun demesi bile korkutma ve tehdit olabilir, derhal kaldırın dokunulmazlığını

Recep Aydın Sosyal Bilimci

HIRSIZ KÜMESE GİRMİŞ, BİR DE AVUKATINI MERAK EDİYOR!.. Bir hırsız, gece vakti tavuk çalmak için bir kümese girmiş. Ancak ev sahibi durumu fark edip kümesin kapısını kilitlemiş ve hemen polise haber vermiş. Polis gelip hırsızı suçüstü yakalayınca sormuş: “Suçüstü yakalandın, ne diyeceksin?” Hırsız hiç istifini bozmadan, pişkin bir tavırla cevap vermiş: “Avukatımı istiyorum!” Polis şaşkınlıkla, “Avukat sana daha ne yapsın? Suçüstü yakalandın!” deyince hırsız bu kez hiç utanmadan şu cevabı vermiş: “Ben de onu merak ediyorum!” Şimdi bu hikâyeyi neden anlattığımı merak ediyorsunuzdur. Çünkü Türkiye'de bazı siyasi figürlerin ve çevrelerinin içine düştüğü durum, insanın aklına ister istemez bu fıkrayı getiriyor. Muhittin Böcek dosyasından Emir Sarıgül hakkındaki tartışmalara, belediyeler etrafında gündeme gelen iddialardan kamuoyuna yansıyan çeşitli soruşturmalara kadar uzanan tabloya bakınca insanın aklına aynı soru geliyor: Bu kadar ağır iddialar karşısında neden kimse çıkıp kamuoyunu tatmin edecek açık ve somut cevaplar vermiyor? Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve nitelikli cinsel saldırı iddiaları son derece ağırdır. Bunlar sıradan siyasi tartışmalar değildir. İnsan hayatını, çocukların güvenliğini, toplumun ahlakını ve kamu vicdanını ilgilendiren iddialardır. Dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesinin ardından Sarıgül'ün ilk açıklaması ise oldukça iddialı: “Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!” Peki, kime boyun eğmeyeceksiniz Sayın Sarıgül? Hukuka mı, adalete mi, yoksa hakkını arayan insanların sorularına mı? Elbette herkesin savunma hakkı vardır. Hiç kimse mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilemez. Ancak savunma hakkı başka, kamuoyuna meydan okurcasına konuşmak başkadır. Bir insanın dimdik ayakta durması, hakkında ileri sürülen ağır iddialara cevap vermesinin yerine geçmez. Kamuoyuna yansıyan iddialar, tanık beyanları ve soruşturma dosyasına girdiği belirtilen belgeler varsa bunların tamamı hukuk önünde incelenmelidir. Çocukların istismara uğradığını ileri süren kişilerin iddiaları da en küçük bir ihmal gösterilmeden araştırılmalıdır. Çünkü söz konusu çocuklar olduğunda hiçbir makam, hiçbir siyasi kimlik ve hiçbir nüfuz dokunulmazlık zırhı olamaz. Bir başka dikkat çekici mesele de bu tür dosyalar gündeme geldiğinde ortaya çıkan ortak savunma refleksidir. Herkesin dilinde benzer cümleler, benzer meydan okumalar, benzer restleşmeler... Sanki asıl mesele iddiaların aydınlatılması değil de kimin daha yüksek sesle konuşacağı! Oysa adaletin sesi, siyasi nutuklardan daha gür çıkmalıdır. Kimse unutmasın: Bir insanın kendisine güvenmesi başka, hesap vermekten kaçınması başkadır. Masumiyet karinesi herkesi korur ama hiç kimseye hesap vermeme ayrıcalığı tanımaz. Hele ki iddiaların odağında çocukların istismarı, cinsel saldırı ve kara para gibi toplumun vicdanını yaralayan konular varsa, mesele artık siyasi polemiklerin çok ötesindedir. Bizim istediğimiz ne peşin hüküm ne de siyasi intikamdır. İstediğimiz, iddiaların sonuna kadar araştırılması, varsa suçluların kimliklerine ve makamlarına bakılmaksızın cezalandırılması, masum olanların da aklanmasıdır. Çünkü bu ülkede hukuk, güçlülerin kalkanı; güçsüzlerin ise sığınacak limanı olmak zorundadır. Son sözümüz şudur: Sayın Sarıgül, dimdik ayakta durmak sizin tercihinizdir. Ancak adaletin karşısında herkes eşittir. Kimse siyasi kimliğine, servetine, çevresine veya nüfuzuna güvenerek hukukun üzerinde olduğunu düşünmemelidir. Kümesin kapısı kilitlenmişse, mesele hırsızın ne kadar pişkin olduğu değil, içeride ne olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Biz artık yüksek perdeden verilen meydan okumaları değil, somut cevapları ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Çünkü bu milletin hafızası da vicdanı da hafife alınacak kadar zayıf değildir.
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