Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan güncellemeyle bireysel ve ticari müşterilerin erişebileceği bilgilere yeni ayrıntılar eklendi. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubesinden mi, mobil uygulamadan mı yoksa internet bankacılığından mı yaptıklarını rapor üzerinden görebilecek. Ticari işletmeler ve tüzel kişilere yönelik kredi bilgileri de genişletilirken, güncellenen rapora e-Devlet üzerinden erişilebilecek.