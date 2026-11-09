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Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından yapılan güncellemeyle bireysel ve ticari müşterilerin erişebileceği bilgilere yeni ayrıntılar eklendi. Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, kredi başvurularını banka şubesinden mi, mobil uygulamadan mı yoksa internet bankacılığından mı yaptıklarını rapor üzerinden görebilecek. Ticari işletmeler ve tüzel kişilere yönelik kredi bilgileri de genişletilirken, güncellenen rapora e-Devlet üzerinden erişilebilecek.

#1
Foto - Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

KREDİ BAŞVURUSUNUN NEREDEN YAPILDIĞI GÖRÜLECEK - Yeni uygulamayla bireysel müşteriler, kredi başvurularını hangi kanal üzerinden gerçekleştirdiklerini öğrenebilecek. Başvurunun banka şubesinden, mobil bankacılık uygulamasından veya internet bankacılığı üzerinden yapıldığı bilgisi Risk Merkezi Raporu'nda yer alacak.

#2
Foto - Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

TİCARİ KREDİLERE İLİŞKİN YENİ BİLGİLER EKLENDİ - Güncelleme kapsamında gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile tüzel kişilerin kredi bilgilerine yönelik yeni bir bölüm de oluşturuldu. Rapora, "Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri" başlığı eklendi. Bu bölümde ilgili kredinin bulunduğu bankanın adı ve eksik belgeye ilişkin dönem bilgisi görüntülenebilecek.

#3
Foto - Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

RİSK MERKEZİ RAPORU NASIL ALINIR? - Vatandaşlar ve ilgili işletmeler, güncellenen Risk Merkezi Raporu'na Türkiye Bankalar Birliği'nin riskmerkezi.org internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

#4
Foto - Yeni dönem başladı! Artık e-Devlet'ten görülebilecek

Rapora ayrıca e-Devlet Kapısı ve e-Devlet mobil uygulaması aracılığıyla da erişilebilecek.

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