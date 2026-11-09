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Gündem TSK'nın ağırlığını kaldıramayan 5 darbe heveslisi teğmene dava açıldı
Gündem

TSK'nın ağırlığını kaldıramayan 5 darbe heveslisi teğmene dava açıldı

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TSK'nın ağırlığını kaldıramayan 5 darbe heveslisi teğmene dava açıldı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından, komutanlarının 8 kez "hayır" demesine rağmen, darbecilerin orduya soktuğu ve yürürlükten kaldırılmış eski yemin metnini okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırarak koskoca TSK'yı siyasi tartışmalara açan teğmenlerin 5'i ihraç edilmişti. İhraç edilen teğmenler hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapılarak oylarının değiştirildiği iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu sonrası 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025'teki toplantısının ardından, Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu ile Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmişti. Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin karar ise 30 Ocak 2025'te yayımlanmıştı.

İhraç edilen 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı ve bazı üyelerin oylarının değiştirildiği iddiasıyla avukatları aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruda, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kurul üyelerine baskı yaptığı öne sürülmüş; ancak iddiaların somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle başvuru işleme konulmamıştı.

 

İDDİANAME TAMAMLANDI

Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin şikayetiyle 5 teğmen hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda ihraç teğmenler hakkında 'iftira' suçundan dava açıldı. İddianamede, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu 'mağdur', Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Bülent Tanrıverdi, Fedai Ünsal, Haluk Erdem, Kamil Tumba ve Murat Yeşilköy ise 'şikayetçi' olarak yer aldı. İddianamede, teğmenlerin, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında bazı üyelerin başlangıçta lehlerine oy kullandığı, daha sonra baskıyla oylarının değiştirildiği ve bazı üyelerin kullandıkları oylar karşılığında terfi ettirildiği veya görevlerinden uzaklaştırıldığı yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.

 

'İFTİRA SUÇUNU OLUŞTURUYOR'

İddianamede, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan teğmenlerin, kurul üyelerine baskı yapıldığını bizzat görmediklerini, oyların değiştirilmesi yönünde emir veya talimat verildiğine ilişkin doğrudan bilgilerinin bulunmadığını beyan ettikleri aktarıldı. Savcılık, iddiaları destekleyen tanık beyanı, belge veya somut delil elde edilemediğini belirterek, teğmenlerin şikayetçiler ve mağdur hakkında hukuka aykırı fiiller isnat etmelerinin 'iftira' suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.

Ankara 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında 'iftira' suçundan dava açıldı. Sanıkların 1 yıldan 4’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Davanın ilk duruşması, 9 Şubat 2027'de görülecek.

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Yorumlar

HAİNLER HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ VE HİÇ BİTMEYECEK

Şimdi bunlar subay olsa nolur ki, ancak devleti ve milleti satabilir. Bunlardan Türkiye devletimiz hiçbir fayda gelmez. 80 li yıllarda olsaydı bunlara çok şey yapılırdı

BUNLARA KUCAK AÇAN HAİNLERİN KİM OLDUĞUNA BAKIN BAKALIM

Daha ordudan atılmadan biz onlara iş veririz diyenler nerede ve kimlermiş
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