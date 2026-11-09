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Gündem İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi! İşte tatil edilen ilçeler
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İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi! İşte tatil edilen ilçeler

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İki ilimizde eğitime 1 gün ara verildi! İşte tatil edilen ilçeler

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışını beraberinde getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın 7 ilçesi ile Trabzon'un 2 ilçesinde 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Rusya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgası, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle Van ve Trabzon'da bazı ilçe kaymakamlıkları eğitime ara verilmesi kararı aldı.

TRABZON'DA İKİ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Şalpazarı Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı’nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir."

VAN'IN 7 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Van'da akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 7 ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Muradiye, Tuşba, Çaldıran, Erciş, İpekyolu, Gürpınar ve Edremit kaymakamlıkları, 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağını duyurdu.

Tuşba Kaymakamlığı, kararın Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını bildirdi.

TATİL KARARI TÜM OKULLARI KAPSAMIYOR

Van ve Trabzon'da alınan kararlar yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencileri kapsıyor. Yetkililerin açıklamalarında, söz konusu ilçelerdeki bütün okullar için genel tatil kararı bulunmuyor.

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