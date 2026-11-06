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Gündem CHP'den Yeni Parti'ye geçen yönetime 313 bin liralık bağış resti! Savcılık yolu göründü
Gündem

CHP'den Yeni Parti'ye geçen yönetime 313 bin liralık bağış resti! Savcılık yolu göründü

Yeniakit Publisher
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CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, partisinden ayrılarak Yeni Parti'ye geçen eski Menteşe ilçe yönetimine yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı. Karahan, üyelerden toplandığını belirttiği 313 bin 910 liralık bağışın parti hesabına aktarılmadığını açıkladı. Paranın pazartesi gününe kadar yatırılmaması halinde salı günü savcılığa başvuracaklarını bildirdi.

CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışma bu kez Muğla'nın Menteşe ilçesinde bağış paraları üzerinden yeni bir tartışmaya dönüştü.

CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, düzenlenen basın toplantısında, partiden ayrılarak Yeni Parti'ye geçen eski Menteşe ilçe yönetiminin görev yaptığı dönemde üyelerden toplandığı belirtilen bağışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

313 BİN 910 LİRA NEREDE?

Karahan, eski ilçe yönetimi döneminde üyelerden toplam 313 bin 910 lira bağış toplandığını ancak söz konusu paranın CHP'nin banka hesabına geçmediğini belirtti.

Bağışların parti hesabına aktarılmaması nedeniyle eski yönetime süre tanıdıklarını açıklayan Karahan, paranın akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

YENİ PARTİ'YE GEÇEN YÖNETİME SÜRE VERİLDİ

CHP'den ayrılarak Yeni Parti saflarına katılan eski Menteşe ilçe yöneticilerine yönelik açıklamada, bağışların pazartesi gününe kadar parti hesabına yatırılması istendi.

Karahan, belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmaması durumunda salı günü savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

PARTİ DEĞİŞTİRDİLER, BAĞIŞ TARTIŞMASI BAŞLADI

Eski yöneticilerin Yeni Parti'ye geçmesinin ardından gündeme gelen bağış meselesi, iki siyasi yapı arasındaki tartışmalara yeni bir başlık ekledi.

CHP yönetiminin açıklaması, üyelerden toplandığı belirtilen paraların hangi hesapta bulunduğu ve neden partiye aktarılmadığı sorularını gündeme getirdi.

Şimdi gözler, haklarında suç duyurusunda bulunulabileceği açıklanan eski Menteşe ilçe yöneticilerinin vereceği cevaba çevrildi.

Karahan'ın açıklamalarındaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Eski yöneticilerin konuya ilişkin açıklamaları da önem taşıyor.

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