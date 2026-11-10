10 Kasım 1983: Osman Yüksel Serdengeçti'nin vefatı (Şâir, Eski Milletvekili)

Osman Zeki Yüksel Serdengeçti, 15 Mayıs 1917 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesinde doğdu. Asıl adı Osman Zeki Yüksel’dir. Akseki Müftüsü Hacı Ahmet Salim Efendi ile Emine Hanım’ın dört oğlundan üçüncüsü olan şair, ilkokulu Akseki’de, ortaokulu yatılı olarak Antalya’da okumuştur. Ankara Atatürk Lisesini bitiren şair 1940’ta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydolmuştur. 3 Mayıs 1944 olaylarına katılması hasebiyle dört ay hapis ve 66 TL para cezasına çarptırılmıştır. Bu karar Yargıtay tarafından bozulmuş ve 31 Mart 1945’te beraat etmiştir.







Fakültenin son sınıfındayken Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından okuldan uzaklaştırılmıştır. Kendi çıkardığı Bağrıyanık adlı mizahi gazetede Hasan Ali Yücel’e yazdığı dilekçesi yüzünden tutuklanmış ve bir sayı çıkan gazetesi kapatılmıştır. 1947-1962 yılları arasında sık sık tutuklandığı için sadece 33 sayı çıkarabildiği Serdengeçti dergisini yönetmiştir.







1965 yılında Adalet Partisi’nden milletvekili seçilmiştir. Alparslan Türkeş’in Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet Partisi’ne girmiş ama bu partilerden de istifa etmiştir. 1974 yılında Parkinson hastalığına yakalanan şair, 10 Kasım 1983’te Ankara’da vefat etmiştir. Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir.







İslami gelenekten yetişen şair; Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif’ten çok etkilenmiştir. Mevlana ve Mehmet Akif biyografileri vardır. Çıkardığı Serdengeçti dergisi ve Bağrıyanık gazetesi iktidar aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle kapatılmıştır. Mabetsiz Şehir ve Gülünç Hakikatler adlı düzyazıları yüzünden kovuşturmaya uğramıştır. Müslüman Türk Çocuğunun Şiir Kitabı adlı antolojisi bulunan şairin Buhran ve Kara Kitap adlı dönemin Ankara’sını anlatan basılmamış iki romanı vardır.







Nükteli yanını şiirlerine de yansıtan şair için Ayasofya, içinde kanayan bir yaradır. Cumhuriyet Ankara’sını anlattığı Bir Nesli Nasıl Mahvettiler adlı romanı forma halinde basılan ilk romanımızdır.