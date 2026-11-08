Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca bulutlu hava bekleniyor, bu da birçok Britanyalının yaz aylarına göre çok daha az güneş elektriği üreteceği anlamına geliyor. “Neredeyse hiç elektrik üretmiyoruz” diyen ve isminin gizli kalmasını isteyen kişi, Euronews Earth’e konuşuyor. “Binlerce sterlin harcayıp güneş enerjisi sistemi kurmuşken bu kadar çok elektriği dışarıdan satın aldığımızı görmek son derece moral bozucu. Yine de, bulutlar dağıldığında panellerin performansının yeniden artacağını biliyoruz.” Güneşin düşüşlerini hidro telafi ediyor Elbette güneş enerjisinin üretiminin büyük bölümü yaz aylarında gerçekleşiyor. AB’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı Haziran’da yüzde 25,4’e çıktı, ancak Ekim’de sadece yüzde 13,2’ye düştü. Güneş sistemleri ısıya değil, gün ışığına bağımlı, bu nedenle çatısında panel olan evler soğuk günlerde bile elektrik üretebiliyor. Yeşil enerji tedarikçisi Good Energy’ye göre, Birleşik Krallık’taki ev tipi güneş sistemleri kışın, yıllık çıktılarının (kaynak İngilizce)yüzde 25-35’ini (kaynak İngilizce)üretebiliyor (kaynak İngilizce); şirket bunun “kış faturaları için güzel bir tampon sağladığını” söylüyor. Güneş üretimindeki düşüş genellikle hidroelektrik üretimindeki artışla aynı döneme denk geliyor; hidro üretimi AB’de geçen yıl Ekim ayından itibaren yükselmeye başladı. Güneş enerjisi, ani klima ve vantilatör kullanımı gibi mekansal soğutma ihtiyacındaki patlamanın yol açtığı elektrik talebi artışlarını da kısmen dengeleyebiliyor. Enerji düşünce kuruluşu Ember’e göre, bu yaz Haziran sonundaki sıcak hava dalgası sırasında günlük elektrik talebi, sıcak hava dalgası öncesindeki günlere kıyasla İtalya’da yüzde 28’e, Macaristan’da yüzde 23’e, Fransa’da yüzde 14’e ve İspanya’da yüzde 13’e varan oranlarda arttı. Kuruluş, sıcak hava dalgası kaynaklı talep artarken, güneş enerjisinin “alışılmadığından daha iyi” performans gösteren tek büyük enerji kaynağı olduğunu belirtiyor. Haziran ve Temmuz aylarındaki diğer günlerle karşılaştırıldığında, sıcak hava dalgaları sırasında ortalama günlük güneş üretimi Fransa ve Macaristan’da yüzde 17, İspanya’da yüzde 5 daha yüksekti, İtalya’da ise aynı seviyede kaldı. Ayrı bir Ember analizine göre, Birleşik Krallık’ta çatısında güneş sistemi olan tipik bir ev, sıcak hava dalgası boyunca günde beş saat çalışan bir klima cihazını besleyecek kadar elektrik üretti. Aynı zamanda, kömür, hidroelektrik ve nükleer gibi suya bağımlı enerji türleri sıcak hava dalgalarında zorluklarla karşılaşıyor; aşırı sıcaklıklar ve yağış eksikliği uzun süren kuraklık dönemlerine yol açıyor.