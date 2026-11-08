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Ekonomi
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Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

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Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Avrupa'da klima ve vantilatör kullanımıyla yazın patlayan elektrik talebini dengeleyen güneş enerjisi, kışın yaşanan karanlık günlere rağmen dev şirketler tarafından ciddi şekilde ana hedef olarak tercih ediliyor. Bölgede durağan hava nedeniyle yeşil enerji üretimi düşerken, şebekenin pahalı gaz kaynaklarına bağımlı kalması ve fırlayan elektrik fiyatları sanayi devlerine çok tuzluya mal oluyor.

#1
Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Yer alan bir habere göre, uzun süreli bulutlu ve rüzgarsız hava, Avrupa'nın güneş ve rüzgar enerjisi üretimini ciddi biçimde kısıtlayarak şebekenin kirli yedek kaynaklara dayanmasına yol açabilir. Bulutlu havanın kıtanın güneş enerjisi patlamasını gölgelemesi ve enerji fiyatlarını uçurmasıyla, Avrupa yılın ilk ‘dunkelflaute’una girme riskiyle karşı karşıya.

#2
Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Avrupa'yı vuran 'karanlık durgunluk' (dunkelflaute) nedeniyle rüzgar ve güneş üretimi düşerken, elektrik fiyatları zirve yaptı. Maliyetlerin çok tuzluya mal olması yüzünden dev şirketler, enerji şebekesindeki dalgalanmalara karşı ciddi şekilde yeni güneş enerjisi ve depolama hedeflerini tercih ediyor. Fosil yakıtlardan çıkışın “parlayan yıldızı” olarak tanımlanan güneş enerjisi, dünyadaki en hızlı kurulan ve en ucuz enerji biçimlerinden biri. Doğru koşullarda, güneş panelleriyle bir birim elektrik üretmenin maliyeti kilovatsaat başına 0,024 euroya kadar düşebiliyor, bu da kömür, gaz ve hatta rüzgarı geride bırakıyor.

#3
Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Şubat 28’de patlak veren İran savaşı başlangıcından bu yana, engellenen gaz ithalatları sayesinde AB’ye 42,9 milyar euro tasarruf sağladı. Ayrıca, art arda gelen sıcak hava dalgalarının soğutma amaçlı elektrik tüketiminde artışa yol açtığı yaz aylarında şebekenin istikrarını korumaya yardımcı oldu.

#4
Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Ancak Avrupa’da serin, bulutlu ve rüzgarsız hava koşullarının uzun sürmesi ciddi bir sorun yaratıyor. Güneş enerjisi kışın da verimli olabilir mi? Dunkelflaute, Almanca’da “karanlık durgunluk” anlamına geliyor ve rüzgar ile güneş enerjisi üretiminin, yeterli rüzgar ve güneş ışığı olmadığı için uzun süre düşük kaldığı ya da tamamen durduğu dönemleri tanımlamak için kullanılıyor. Genellikle Kuzey Avrupa’da Ekim ile Şubat ayları arasında görülüyor; kısa gün ışığı süresi, yoğun bulut örtüsü ve sis bu durumu ağırlaştırıyor. Aynı zamanda, düşen sıcaklıkların ısınma talebini artırması nedeniyle kıta genelinde enerji tüketiminin yükseldiği döneme denk geliyor. Birden fazla günü kapsayan dunkelflaute dönemleri nadir, ancak yaşandığında Avrupa’nın enerji şebekesini doğalgaz gibi pahalı yedek üretim kaynaklarına daha fazla bağımlı hale getiriyor. Bloomberg’in tahminlerine (kaynak İngilizce) göre, Almanya’da 29 Ekim Perşembe günü için gün öncesi elektrik fiyatları megavat-saat başına 300 euronun üzerindeydi, bu da Ekim ortalamasının yaklaşık iki katı anlamına geliyor. Akşam zirve saatlerinde ise saatlik fiyatlar 500 euroyun üzerine çıktı. ‘Bu son derece moral bozucu’: Ev tipi güneş üretimi düşüşte Bireysel ölçekte, çatısına güneş paneli kuran haneler de elektrik faturalarındaki artışı fark ediyor. Birleşik Krallık’ta yaşayan ve çatısına toplam 6,36 kW kapasiteye sahip 12 güneş paneli kuran bir kişi, Euronews Earth’e Çarşamba günü (4 Kasım) panellerinin sadece 10,90 kWh güneş elektriği ürettiğini, ihtiyaç duyulan ek 27,40 kWh enerjiyi ise şebekeden almak zorunda kaldığını anlatıyor. Perşembe günü (5 Kasım) ise kentte gün boyu hava kapalıydı; ev sadece 2,40 kWh güneşten elektrik üretti ve 20,60 kWh ithal etti. Bu düşüş, evde bulunan ve gece tüketimin düşük olduğu saatlerde avantajlı tarife ile şarj edilip, gündüz elektrik kullanımı arttığında devreye giren 11,52 kWh’lık depolama bataryasına rağmen yaşanıyor.

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Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca bulutlu hava bekleniyor, bu da birçok Britanyalının yaz aylarına göre çok daha az güneş elektriği üreteceği anlamına geliyor. “Neredeyse hiç elektrik üretmiyoruz” diyen ve isminin gizli kalmasını isteyen kişi, Euronews Earth’e konuşuyor. “Binlerce sterlin harcayıp güneş enerjisi sistemi kurmuşken bu kadar çok elektriği dışarıdan satın aldığımızı görmek son derece moral bozucu. Yine de, bulutlar dağıldığında panellerin performansının yeniden artacağını biliyoruz.” Güneşin düşüşlerini hidro telafi ediyor Elbette güneş enerjisinin üretiminin büyük bölümü yaz aylarında gerçekleşiyor. AB’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı Haziran’da yüzde 25,4’e çıktı, ancak Ekim’de sadece yüzde 13,2’ye düştü. Güneş sistemleri ısıya değil, gün ışığına bağımlı, bu nedenle çatısında panel olan evler soğuk günlerde bile elektrik üretebiliyor. Yeşil enerji tedarikçisi Good Energy’ye göre, Birleşik Krallık’taki ev tipi güneş sistemleri kışın, yıllık çıktılarının (kaynak İngilizce)yüzde 25-35’ini (kaynak İngilizce)üretebiliyor (kaynak İngilizce); şirket bunun “kış faturaları için güzel bir tampon sağladığını” söylüyor. Güneş üretimindeki düşüş genellikle hidroelektrik üretimindeki artışla aynı döneme denk geliyor; hidro üretimi AB’de geçen yıl Ekim ayından itibaren yükselmeye başladı. Güneş enerjisi, ani klima ve vantilatör kullanımı gibi mekansal soğutma ihtiyacındaki patlamanın yol açtığı elektrik talebi artışlarını da kısmen dengeleyebiliyor. Enerji düşünce kuruluşu Ember’e göre, bu yaz Haziran sonundaki sıcak hava dalgası sırasında günlük elektrik talebi, sıcak hava dalgası öncesindeki günlere kıyasla İtalya’da yüzde 28’e, Macaristan’da yüzde 23’e, Fransa’da yüzde 14’e ve İspanya’da yüzde 13’e varan oranlarda arttı. Kuruluş, sıcak hava dalgası kaynaklı talep artarken, güneş enerjisinin “alışılmadığından daha iyi” performans gösteren tek büyük enerji kaynağı olduğunu belirtiyor. Haziran ve Temmuz aylarındaki diğer günlerle karşılaştırıldığında, sıcak hava dalgaları sırasında ortalama günlük güneş üretimi Fransa ve Macaristan’da yüzde 17, İspanya’da yüzde 5 daha yüksekti, İtalya’da ise aynı seviyede kaldı. Ayrı bir Ember analizine göre, Birleşik Krallık’ta çatısında güneş sistemi olan tipik bir ev, sıcak hava dalgası boyunca günde beş saat çalışan bir klima cihazını besleyecek kadar elektrik üretti. Aynı zamanda, kömür, hidroelektrik ve nükleer gibi suya bağımlı enerji türleri sıcak hava dalgalarında zorluklarla karşılaşıyor; aşırı sıcaklıklar ve yağış eksikliği uzun süren kuraklık dönemlerine yol açıyor.

#6
Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

Ağustos ayında Polonya, soğutma için büyük miktarda suya ihtiyaç duyan kömürle çalışan elektrik santrallerinin üretimini Vistül Nehri’ndeki kritik düşük su seviyeleri nedeniyle düşürmek zorunda kaldı. Bu adım, Polonya’nın elektrik sisteminden geçici olarak 1,3 GW kapasitenin çekilmesine yol açtı; bu, bir milyondan fazla ortalama haneyi beslemeye yetecek güç ve ülkenin mevcut enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 2’sine denk geliyor.

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Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

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Foto - Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef!

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