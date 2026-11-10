Trafikte hız yapanlar hapı yuttu! Gaz pedalını zorla kilitleyen tartışmalı cihaz devri başlıyor: Araçlara takılması artık zorunlu

Türkiye yollarındaki araçlarda bulunan bu sistem, motoru tamamen kilitlemek yerine sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor ya da pedala hafif bir direnç veriyor; sürücü gaza sert bastığında veya menüden kapattığında kontrolü tamamen devralabiliyor. Dünyada ses getiren bu sert yaptırımın, önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kural tanımaz sürücülerin karşısına çıkıp çıkmayacağı ise şimdiden merak konusu.