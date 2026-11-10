Trafikte hız yapanlar hapı yuttu! Gaz pedalını zorla kilitleyen tartışmalı cihaz devri başlıyor: Araçlara takılması artık zorunlu
Trafikte artan hız ihlallerine ve kontrolsüz sürüşlere karşı para cezalarının yetersiz kalması üzerine yetkililer gaz pedalına müdahale eden radikal bir yöntemi devreye soktu. ABD'nin Virginia eyaletinde kronik hız yapan sürücülerin araçlarına takılmaya başlanan GPS tabanlı "Akıllı Hız Yardımı" sistemi, sınırlar aşılmaya kalkıştığında motora giden gücü keserek aracın hızlanmasını engelliyor.