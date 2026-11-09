Van YYÜ başarılarıyla Van’ın marka değerini yükseltiyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2026 yılında eğitimden bilime, sağlıktan teknolojiye, spordan kültür ve turizme kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla Van’ın gelişimine öncülük ediyor. Bölgenin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan üniversite, akademik birikimini şehrin ihtiyaçları ve potansiyeliyle buluşturarak Van’ın marka şehir kimliğini güçlendiriyor. Bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası başarıları, sağlık yatırımları ve toplumsal katkı faaliyetleriyle öne çıkan Van YYÜ, bölgesel kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.

29 bin 684 öğrencisi, 1.747 akademik ve 3.519 idari personeli bulunan üniversite; 20 fakülte, 11 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 5 enstitü ve 49 araştırma merkeziyle kapsamlı bir eğitim ve araştırma altyapısına sahip.

Bilim, Araştırma ve Teknolojide Ulusal ve Uluslararası Başarı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, akademik araştırmaları ve öğrencilerinin teknoloji odaklı projeleriyle Van’ın bilimsel görünürlüğünü artırıyor. TÜBİTAK destekli çalışmalar arasında geçmiş iklim koşullarının mağara çökelleri üzerinden incelenmesi ve Antarktika’daki göl tabanı tortullarının araştırılması gibi öncü projeler bulunuyor. Van Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve İNNOVAN Girişimcilik Merkezi de bilimsel bilginin teknolojiye, yeniliğe ve girişimciliğe dönüşmesini destekliyor. İNNOVAN bünyesindeki Brendly girişim takımının ZaimFinX FinTech Ideathon’unda Türkiye birincisi olması, bu ekosistemin önemli başarılarından biri olarak öne çıkıyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemli merkezlerinden Van Teknokent, akademik araştırmaların ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlıyor. Bünyesindeki firmalar, Ar-Ge projeleri ve nitelikli personeliyle yenilikçi fikirlerin ürüne, hizmete ve istihdama dönüşmesini destekleyen Teknokent, Van’ın teknoloji üretme ve girişimcilik kapasitesini güçlendiriyor. Üniversitede üretilen bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya aktarılmasında Teknoloji Transfer Ofisi de önemli bir görev üstleniyor. Proje geliştirme, üniversite-sanayi iş birliği, fikrî mülkiyet ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması alanlarında akademisyenlerle iş dünyası arasında köprü kuran TTO, bilimsel çalışmaların somut çıktılara dönüşmesini sağlıyor. Genç girişimcileri destekleyen İNNOVAN Girişimcilik Merkezi ise eğitim, mentorluk, kuluçka, çalışma alanı ve prototipleme imkânlarıyla yenilikçi fikirlerin sürdürülebilir girişimlere dönüşmesine öncülük ediyor. Bölgesel paydaşlarla geliştirilen iş birlikleri sayesinde gençlerin teknoloji ve üretim ekosistemine katılımı teşvik ediliyor. Üniversitenin teknoloji alanındaki başarıları öğrenci takımlarının projeleriyle de dikkat çekiyor. TEKNOFEST 2026’da Skyward Crescent 1516 takımı, yapay zekâ destekli yüksek irtifa insansız hava aracı kanat tasarımı projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. NeuroMod RF ve NEUROWAY takımları ise beyin tümörlerinin tanı ve tedavisine yönelik projeleriyle Onkolojide 3T Yarışması’nda finale yükseldi. Bu çalışmalar, Van YYÜ’nün yalnızca bilimsel bilgi üreten değil, araştırma sonuçlarını teknolojiye, girişimciliğe ve ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyen dinamik bir kurum olduğunu ortaya koyuyor.

Eğitimde Kalite, Tercih Edilirlik ve Nitelikli İnsan Kaynağı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, farklı disiplinlerde sunduğu eğitim olanakları ve kalite güvencesi çalışmalarıyla bölgenin önemli yükseköğretim merkezleri arasında yer alıyor. Üniversitenin 2026 yılı mezuniyet töreninde 6 bin öğrenci mezun olurken, yerleştirme sonuçlarına göre 4 bin 392 yeni öğrenci üniversiteye katıldı. Eğitim Fakültesindeki akredite programlar, kalite güvencesine yönelik çalışmalar ve doktora sonrası araştırmacı istihdamı, üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısını güçlendiriyor. Farklı akademik birimlerde gerçekleştirilen doktora sonrası araştırmacı görevlendirmeleriyle uzmanlık bilgisinin geliştirilmesi ve araştırma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Üniversite, nitelikli eğitim anlayışıyla öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlarken akademik kadrosunu ve bilimsel üretim kapasitesini de geliştirmeye devam ediyor.

Sağlıkta Bölgesel Merkez: Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Yeni Yatırımlar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi, Van’ın yanı sıra Muş, Bitlis, Siirt, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır başta olmak üzere çevre illerde yaşayan yaklaşık 3 milyonluk nüfusa ileri düzey sağlık hizmeti sunuyor. Bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olan hastane; onkolojik cerrahi, çocuk hematoloji ve onkoloji, kalp-damar cerrahisi, girişimsel kardiyoloji, organ nakli, yoğun bakım ve ileri düzey acil sağlık hizmetleriyle öne çıkıyor. 2026 yılında bünyeye kazandırılan yeni nesil radyoterapi ve görüntüleme teknolojileri de sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırıyor.

Üniversitenin sağlık alanındaki yatırımları Dursun Odabaşı Tıp Merkeziyle sınırlı kalmıyor. 13 bin 968 metrekare kapalı alana sahip ek acil ve klinik binası, Tıp Fakültesi Morfoloji Eğitim Binası ve ek binası, Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, sağlık hizmetleri ve uygulamalı eğitim altyapısını geliştirmeye yönelik stratejik yatırımlar arasında yer alıyor.

Diş Hekimliği Fakültesinin yeni kampüsünde yaklaşık 250 ünitlik kapasite hedeflenirken, Hayvan Hastanesiyle bölgenin veterinerlik hizmetlerine ve hayvancılık altyapısına katkı sunulması amaçlanıyor. Bütüncül sağlık yaklaşımı kapsamında hizmete açılan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ile yeni Patoloji Laboratuvarı da üniversitenin sağlık ve eğitim altyapısını güçlendiriyor. Yapımı süren veya tamamlanması planlanan diğer sağlık yatırımlarıyla birlikte ileri tanı ve tedavi olanaklarının, uygulamalı sağlık eğitiminin ve bilimsel araştırma kapasitesinin daha ileri seviyeye taşınması hedefleniyor. Yatırımların tamamlanarak tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Van YYÜ’nün yalnızca Van’a değil, çevre illere sunduğu sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesi ve bölgenin sağlık alanında önemli bir merkez hâline gelmesi bekleniyor.

Kariyer, İstihdam ve Bölgesel Kalkınmanın Merkezi: DAKAF’26

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’26), öğrencileri ve mezunları kamu kurumları ile özel sektör temsilcileriyle buluşturdu.

“Gençliğin Üretim Gücü” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda kariyer görüşmeleri, paneller ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla gençlere iş ve staj olanakları hakkında bilgi verildi. Üniversitenin nitelikli insan kaynağını iş dünyasıyla buluşturma hedefinin önemli bir parçası olan DAKAF’26, Van’ın bölgesel ölçekte büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de ortaya koydu.

Fuar, üniversite, iş dünyası ve gençler arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunarak istihdam ve bölgesel kalkınma açısından önemli bir buluşma noktası oldu.

Sporda Başarı, Gençlikte Özgüven

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında elde ettiği derecelerle Van’ın spor alanındaki görünürlüğünü artırıyor. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve millî atlet Edibe Yağız, 2026 Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 3.000 ve 5.000 metrede altın madalya kazanarak iki kez Balkan şampiyonu oldu. Üniversitenin öğrencisi ve millî sporcu Gizem Nur Tatlı ise FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda muaythai branşında bronz madalya elde ederek dünya üçüncülüğünü kazandı. Üniversiteler Kros Türkiye Şampiyonası’nda da önemli dereceler elde edildi. Edibe Yağız kadınlar 8.000 metrede Türkiye birincisi, Ali Tunç erkekler 8.000 metrede Türkiye ikincisi olurken Van YYÜ kadın takımı Türkiye ikinciliğini kazandı. Bu başarılar, öğrencilerin sportif gelişimini desteklemenin yanı sıra genç sporculara rol model oluşturuyor ve Van’ın ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarındaki tanınırlığını güçlendiriyor.

Kültür, Sanat ve Müzikte Van’ın Uluslararası Görünürlüğü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bilim ve spor alanındaki başarılarını kültür ve sanat faaliyetleriyle tamamlayarak şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunuyor. Üniversitenin Akademik Orkestrası, Viyana’da düzenlenen 11. Dünya Orkestra Festivali’nde elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından “Van’dan Viyana’ya Bir Müzik Yolculuğu” konseriyle Vanlı sanatseverlerle buluştu.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Müzik İlkokulu ve Ortaokulu da müzik eğitiminin erken yaşlarda desteklenmesine öncülük ediyor. Yetenek sınavıyla seçilen öğrencilere akademisyenler tarafından bire bir enstrüman eğitimi veriliyor.

Uluslararası başarılarla desteklenen konserler ve eğitim faaliyetleri, üniversitenin sanatsal üretimini kampüs dışına taşıyarak Van’ın kültür-sanat hayatını zenginleştiriyor.

Turizm, Tarih ve Kültürel Mirasın Korunması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, tarihî mirasın araştırılması, korunması ve turizm eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Van’ın turizm potansiyeline katkı sağlıyor. 2026 yılında Eski Van Şehri Kazısı’nın “Model Proje” statüsünde değerlendirilmesi, kentin tarihî değerlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması ve korunması açısından önemli bir gelişme oldu. Üniversitenin Van Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programının altı yıllık tam akreditasyon alması da turizm alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve eğitim kalitesinin güvence altına alınması bakımından öne çıkan başarılar arasında yer aldı.

Ayrıca 15-22 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen III. Turizm Şenliği, turizm bilincinin artırılması ve Van’ın kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen önemli etkinliklerden biri oldu.

Kazı çalışmaları, akredite turizm eğitimi ve kültürel etkinliklerle üniversite, Van’ın tarihî ve kültürel zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına destek veriyor.

İklim, Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Gelecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Havzası’nın doğal varlıklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla bilimsel araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılında “Van Gölü Havzası Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Su Yönetimi” temalı çağrılı bilimsel araştırma projesi başlatıldı.

Çağrı kapsamında su kaynakları, çevre, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği gibi alanlarda yürütülecek projelere 3 milyon TL’ye kadar destek ve 24 aya kadar çalışma süresi öngörüldü. Böylece havzanın ihtiyaçlarına yönelik bilimsel araştırmaların artırılması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Üniversitenin çevre odaklı araştırmaları arasında mikroplastikler üzerine boya adsorpsiyonu ve toksisite etkilerini inceleyen TÜBİTAK 1002 projesi de bulunuyor. Söz konusu çalışma, çevre kirliliğinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin araştırılması ve iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel çalışmalar, Van Gölü Havzası’nın doğal değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından üniversitenin öncelikli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Van’ın Marka Şehir Vizyonunda Van YYÜ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2026 yılında bilimsel araştırmadan eğitime, sağlıktan teknolojiye, kariyerden spora, kültür-sanattan turizme ve çevreye kadar geniş bir alanda yürüttüğü çalışmalarla şehrin gelişimine katkı sunuyor. Üniversitenin akademik birikimi, ulusal ve uluslararası başarıları, sağlık yatırımları ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı, Van’ın yalnızca tarihî ve doğal güzellikleriyle değil; bilim üreten, gençlerine fırsatlar sunan ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir şehir olarak tanıtılmasını da sağlıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, akademik gücünü şehrin ihtiyaçları ve potansiyeliyle buluşturarak Van’ın marka değerini eğitimden ekonomiye, bilimden kültüre uzanan her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyor.