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Gündem HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar
Gündem

HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar

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HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 7 Cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi. İstanbul ve Ankara'ya yeni başsavcı vekilleri atanırken Yargıtay, Bakırköy ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarında da görev değişiklikleri yapıldı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, adli yargıda görev yapan 7 Cumhuriyet savcısını kapsayan atama kararı aldı. Karar kapsamında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni başsavcı vekilleri görevlendirilirken Ankara'dan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına da atama gerçekleştirildi.

İSTANBUL'A 2 YENİ BAŞSAVCI VEKİLİ

HSK'nin kararıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kerem Ali Yakut ve aynı görevde bulunan Rahim Burak Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan'ın yeni görev yeri ise Bakırköy oldu. Çalışkan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

YARGITAY'A YENİ SAVCI ATANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Maçkaya, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA İKİ ATAMA

HSK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da iki yeni başsavcı vekili atadı.

Ordu Cumhuriyet Savcısı olup Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünde vekâleten daire başkanlığı görevini yürüten Ahmet Hamdi Taşyapan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Tolga Şahin de aynı başsavcılıkta başsavcı vekili olarak görevlendirildi.

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞEN 7 SAVCI

HSK Birinci Dairesinin atama kararına göre yeni görevlendirmeler şöyle:

Kerem Ali Yakut: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Rahim Burak Demir: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Evliya Çalışkan: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Halil Maçkaya: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Eşref Çağdaş Bal: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Ahmet Hamdi Taşyapan: Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Tolga Şahin: Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili

Etiketler: HSK, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Savcı atamaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay, Bakırköy, Ankara Batı, Adalet Bakanlığı

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