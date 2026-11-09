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Gündem Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı
Gündem

Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı

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Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık ön seçiminde geçerli oyların tamamını aldı. Türkiye genelinde 2 bin 502 sandıkta gerçekleştirilen seçimde 639 bin 454 üye oy kullanırken, katılım oranı yüzde 81,3 olarak açıklandı.

Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı. Parti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta üyelerin oy kullandığı ve seçim sürecinin yüksek katılımla sona erdiği bildirildi.

TEK BAŞINA GİRDİĞİ SEÇİMDE OYLARIN TAMAMINI ALDI

Partinin açıkladığı kesin sonuçlara göre, 639 bin 454 üye sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 81,3 olduğu seçimde, tek aday olarak yarışan Genel Başkan Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı.

PARTİDEN REKOR DESTEK AÇIKLAMASI

Seçim sonuçlarının ardından Yeni Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı."

Açıklamada ayrıca sandığa giderek oy kullanan üyelere ve seçim sürecinde görev alan parti örgütlerine teşekkür edildi. Ön seçim, parti tarafından "büyük ve tarihi demokrasi şöleni" olarak nitelendirildi.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Tek Adamlığa Karşı Çıkanların Tek Adamlık Sınavı! Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı! Hem de geçerli oyların tamamını alarak… Şimdi buna başarı mı diyeceğiz, yoksa siyasetin kendi içinde cevaplaması gereken bir demokrasi sorusu mu? Yeni Parti'nin 8 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirdiği genel başkanlık ön seçiminde 639 bin 454 üyenin oy kullandığı, katılım oranının yüzde 81,3 olduğu açıklandı. Özgür Özel, tek aday olarak katıldığı seçimde geçerli oyların tamamını aldı. Parti yönetimi bunu demokrasi şöleni olarak ilan etti. İyi de dostlar, ortada başka bir aday yoksa alınan oyların tamamını kazanmak neyin zaferidir? Elbette üyelerin sandığa gitmesi önemlidir. Fakat demokrasi yalnızca sandık kurmak, oy kullanmak ve çıkan sonucu alkışlamak değildir. Demokrasi, farklı seslere tahammül etmek, rakiplere fırsat tanımak ve gerektiğinde koltuğu başkasına bırakabilmektir. Yıllardır Türkiye'de tek adam yönetimine karşı nutuk atanların, kendi siyasi geçmişleriyle ve parti içindeki uygulamalarıyla da yüzleşmeleri gerekmez mi? Tek adamlık tartışması, bu ülkenin siyasi tarihinde özellikle tek parti dönemi ve o dönemin yönetim anlayışı üzerinden yapılmalıdır. Kemalist siyasi geleneğin tarihsel mirasında da bu tartışmanın önemli bir yeri vardır. Ancak başkalarını otoriterlikle suçlayanların, kendi yönetim anlayışlarını sorgulamaktan kaçınmaları büyük bir çelişkidir. Üstelik bu çelişkiyi kabul etmek yerine her eleştiriyi saldırı olarak görmek, siyasette hesap verebilirlik kültürünün önünü tıkar. Gelelim Özgür Özel'in asıl meselesine… Özgür Özel'in siyasi bagajı artık yalnızca parti içi demokrasi tartışmalarından ibaret değil. Emir Sarıgül'ün savcılık ifadesinde, babası Mustafa Sarıgül'ün parti genel merkezi ve parti otobüsü için Özgür Özel'e yüz binlerce dolar verdiği yönünde iddialar gündeme geldi. Peki, bu iddialar karşısında ne yapıldı? Parti Sözcüsü Zeynel Emre iddiaları reddetti; parti otobüsünün kiralandığını, harcamaların belgeli olduğunu belirtti ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Elbette bir kişinin savcılık ifadesinde söyledikleri tek başına suçun kanıtı değildir. Kimseyi mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edemeyiz. Ancak iddiaları reddetmek de kamuoyunun merakını ortadan kaldırmaz. Ortada ciddi para teslimatı iddiaları varsa bunların belgelerle açıklığa kavuşturulması gerekir. Üstelik mesele yalnızca Emir Sarıgül'ün anlattıklarıyla da sınırlı değil. Belediyeler, belediye başkanları, aday belirleme süreçleri ve parti yönetimi etrafında gündeme gelen diğer iddialar da kamuoyunun cevap beklediği başlıklar arasında. Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadelerine yansıyan iddialar da Özgür Özel'in siyasi sorumluluğu bakımından tartışılıyor. Bunlar da elbette hukuki süreçte aydınlatılması gereken iddialardır. Şimdi soralım: Bir siyasi parti genel başkanı, rakiplerini yolsuzlukla suçlarken kendi çevresindeki iddialara da aynı kararlılıkla cevap vermek zorunda değil midir? Siyasetçinin ölçüsü, yalnızca rakibine yönelttiği eleştiriler değil, kendi mahallesinde ortaya çıkan iddialar karşısındaki tavrıdır. Birilerine hesap sorarken kendisine hesap sorulmasını istemeyen bir siyaset anlayışı, demokrasiye ne kadar katkı sağlayabilir? Özgür Özel'in tek adaylı seçimde aldığı bütün oylar, önündeki siyasi ve hukuki tartışmaları ortadan kaldırmaz. Sandıktan çıkan sonuç, bir genel başkanlık yarışının sonucudur; hakkında gündeme gelen iddiaların cevabı değildir. Tek adamlığa karşı olmak, yalnızca başkalarının koltuğunu sorgulamakla olmaz. Önce insan kendi koltuğuna, kendi yönetimine ve kendi siyasi çevresine bakacak. Çünkü demokrasi, sadece rakibin kapısına dayandığında hatırlanacak bir kavram değildir. Ve unutulmasın: Siyasette bagaj ne kadar ağırsa, kamuoyuna verilecek hesabın da o kadar açık, şeffaf ve belgeli olması gerekir. Sayın Özgür Özel! Bir adaya karşı yarışmadan alınan bütün oylar, sizi rakipsiz yapabilir ama eleştirilerden muaf tutmaz. Tek adamlığa karşı çıkıp tek adaylı seçimle övünmek, demokrasi adına izah edilmesi gereken bir çelişkidir. Üstelik siyasi bagajınızda cevap bekleyen bu kadar iddia varken, alınan yüzde yüz oyun arkasına saklanamazsınız. Demokrasi, rakibinize hesap sormakla değil, kendinize de hesap sorulmasına razı olmakla başlar. Sandıkta bütün oyları alabilirsiniz Sayın Özel; ama kamuoyunun bütün sorularını susturamazsınız!
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