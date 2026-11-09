Özgür Özel tek başına girdiği seçimi kazandı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık ön seçiminde geçerli oyların tamamını aldı. Türkiye genelinde 2 bin 502 sandıkta gerçekleştirilen seçimde 639 bin 454 üye oy kullanırken, katılım oranı yüzde 81,3 olarak açıklandı.
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı. Parti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta üyelerin oy kullandığı ve seçim sürecinin yüksek katılımla sona erdiği bildirildi.
TEK BAŞINA GİRDİĞİ SEÇİMDE OYLARIN TAMAMINI ALDI
Partinin açıkladığı kesin sonuçlara göre, 639 bin 454 üye sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 81,3 olduğu seçimde, tek aday olarak yarışan Genel Başkan Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı.
PARTİDEN REKOR DESTEK AÇIKLAMASI
Seçim sonuçlarının ardından Yeni Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı."
Açıklamada ayrıca sandığa giderek oy kullanan üyelere ve seçim sürecinde görev alan parti örgütlerine teşekkür edildi. Ön seçim, parti tarafından "büyük ve tarihi demokrasi şöleni" olarak nitelendirildi.
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