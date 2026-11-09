Maskeli 4 kişi Rojin Kabaiş’in amcasına saldırdı! Acılı babadan çarpıcı iddia

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürerken, babası Nizamettin Kabaiş, kardeşi Ahmet Kabaiş’in dün akşam İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde saldırıya uğradığını söyledi. Saldırının mahalle arasında, tenha ve güvenlik kamerası bulunmayan bir noktada gerçekleştiğini söyleyen Kabaiş, maskeli 4 kişinin kardeşinin önünü keserek önce hakaret ettiğini, ardından darbettiğini ifade etti. Saldırganların, kardeşi üzerinden kendisini de tehdit ettiğini öne süren Kabaiş, Ahmet Kabaiş’in olayın ardından emniyeti aradığını, bölgeye gelen ekiplerin inceleme yaptığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyledi.