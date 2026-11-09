Maskeli 4 kişi Rojin Kabaiş’in amcasına saldırdı! Acılı babadan çarpıcı iddia

Tehditlerden de korkmayacağız’ dedi. Aile olarak biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Tehditlerden de korkmayacağız. İstanbul'da Büyükçekmece'de mahalle kenarında, tenha ve kameraların olmadığı bir yerde 4 kişi önünü kesmiş ve saldırıya uğramış. Küfürlü kelimeler kullanmışlar. Sonra dövmüşler. Ahmet'e demişler ki, ‘Nizamettin Kabaiş’i de bu şekil yapacağız. Sıra Nizamettin’e de gelecek’. Sonra Ahmet emniyeti aramış. Ekip gitmiş oraya. Arabayı kontrol etmişler. Ahmet'i ambulansla İstanbul'da hastaneye götürmüşler. Yani herhangi bir öyle ağır bir yaralanma yok. Kafasında kırık vardı. Sonra evine götürmüşler. Şu anda evde. İstirahat ediyor. Şikayetçi olduk” dedi.