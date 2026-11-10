Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden “Mehmed: Fetihler Sultanı” oyuncusu bu işe girdi

Murat Divitçioğlu'nun yeni yaşamındaki en dikkat çekici ayrıntı ise oyunculuğun yanına esnaflığı eklemesi oldu. Ünlü isim, üniversiteden arkadaşı Barlas Balcı'nın Bayramiç'teki sandviç dükkanında çalışmaya başladı. Dizi ve reklam çekimleri için İstanbul'a gidip gelen Divitçioğlu, setlerden kalan zamanlarında müşterilerle ilgileniyor. Oyuncu, iki farklı işi bir arada sürdürmekten memnun olduğunu dile getirdi. Yeni çalışma düzenini anlatan Divitçioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor. Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerime, reklamlara.”