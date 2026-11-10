Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden “Mehmed: Fetihler Sultanı” oyuncusu bu işe girdi
"Kardeşlerim" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizilerinde rol alan 46 yaşındaki Murat Divitçioğlu, İstanbul ve Bursa'nın kalabalık yaşamını geride bırakarak ailesiyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Çocuklarını doğayla iç içe büyütmek isteyen ünlü oyuncu, çekimlerden kalan zamanlarında üniversite arkadaşının sandviç dükkanında çalışmaya başladı. Divitçioğlu'nu tezgahın başında gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, hayatında radikal bir değişikliğe gitti.