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Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden "Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncusu bu işe girdi

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Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden “Mehmed: Fetihler Sultanı” oyuncusu bu işe girdi

"Kardeşlerim" ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizilerinde rol alan 46 yaşındaki Murat Divitçioğlu, İstanbul ve Bursa'nın kalabalık yaşamını geride bırakarak ailesiyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Çocuklarını doğayla iç içe büyütmek isteyen ünlü oyuncu, çekimlerden kalan zamanlarında üniversite arkadaşının sandviç dükkanında çalışmaya başladı. Divitçioğlu'nu tezgahın başında gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, hayatında radikal bir değişikliğe gitti.

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Foto - Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden "Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncusu bu işe girdi

Kazdağları'na duyduğu sevgi, oyuncunun yerleşme kararında önemli rol oynadı. Ünlü oyuncu, bu kararın üniversite yıllarına dayandığını belirterek şunları söyledi: “Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale'de yaşadım, bölgeyi de biliyordum.” Murat Divitçioğlu, büyükşehir yaşamının kendisini olumsuz etkilediğini ve ailesiyle daha huzurlu bir düzen kurmak istediğini anlattı.

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Foto - Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden "Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncusu bu işe girdi

Çocuklarını doğayla iç içe büyütmenin kendisi ve eşi için önemli olduğunu belirten oyuncu, şehirdeki eski yaşamıyla Bayramiç'teki hayatını karşılaştırdı. Çocuklarının artık daha rahat hareket edebildiğini söyleyen Divitçioğlu, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı: “Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim yani haliyle şehir ortamı. Çocuklarımızı orada büyütmek eşimle de hiç hoşumuza gitmedi. Şimdi benim burada çocuğum parka rahat gidebiliyor, okuluna rahat gidebiliyor. Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var.”

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Foto - Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden "Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncusu bu işe girdi

Televizyon dizileri ve reklam projelerinde rol almaya devam eden oyuncu, Kazdağları'nın eteklerinde yeni bir yaşam kurarken sandviç dükkanında esnaflık yapmaya başladı. Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Murat Divitçioğlu, ailesini kurduktan sonra yaşamına farklı bir yön vermeye karar verdi. İstanbul ve Bursa'da uzun yıllar yaşayan 46 yaşındaki oyuncu, çocuklarının daha sakin ve doğal bir ortamda büyümesi için Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine taşındı. Üniversite eğitimini Çanakkale'de tamamlayan ve tiyatro eğitimi alan Divitçioğlu, yıllar sonra yeniden yakından tanıdığı bölgeye döndü.

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Foto - Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden "Mehmed: Fetihler Sultanı" oyuncusu bu işe girdi

Murat Divitçioğlu'nun yeni yaşamındaki en dikkat çekici ayrıntı ise oyunculuğun yanına esnaflığı eklemesi oldu. Ünlü isim, üniversiteden arkadaşı Barlas Balcı'nın Bayramiç'teki sandviç dükkanında çalışmaya başladı. Dizi ve reklam çekimleri için İstanbul'a gidip gelen Divitçioğlu, setlerden kalan zamanlarında müşterilerle ilgileniyor. Oyuncu, iki farklı işi bir arada sürdürmekten memnun olduğunu dile getirdi. Yeni çalışma düzenini anlatan Divitçioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor. Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerime, reklamlara.”

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