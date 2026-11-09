Rusya, Türkiye'den alımı bıçak gibi kesti: Kimse bu kadarını beklemiyordu

GazetemRu’nun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin Rusya’ya koltuk, oturma grupları, ofis, mutfak ve yatak odası mobilyaları ile mobilya parçaları ihracatı, Eylül 2026’da 1 milyon 172 bin 810 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 3 milyon 765 bin 483 dolar olan ihracat, yüzde 68,85 azalarak 2 milyon 592 bin 673 dolar geriledi.

Buna karşılık eylül ayındaki ihracat, ağustosta kaydedilen 861 bin 366 dolara göre yüzde 36,16 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde ise Türkiye’nin Rusya’ya söz konusu mobilya ihracatı 16 milyon 319 bin 370 dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 24 milyon 712 bin 847 dolar olan ihracat, yüzde 33,96 düşüşle 8 milyon 393 bin 477 dolar azaldı.

Ahşap mobilyalar öne çıktı, metal mobilyalarda sert kayıp yaşandı

Eylül ayında Rusya’ya ihracatta en yüksek tutara 442 bin 195 dolarla diğer ahşap mobilyalar ulaştı. Bu ürünlerin ihracatı geçen yılın aynı ayındaki 327 bin 599 dolara göre yüzde 34,98 arttı.

Buna karşılık metalden diğer mobilyaların ihracatı 669 bin 662 dolardan 77 bin 75 dolara gerileyerek yüzde 88,49 düştü.

Ahşap ofis mobilyalarında da belirgin bir gerileme kaydedildi. Eylül 2025’te 968 bin 931 dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında 3 bin 154 dolara inerek yüzde 99,67 azaldı.

Ahşap iskeletli döşemeli oturma mobilyalarının ihracatı ise 450 bin 803 dolardan 103 bin 827 dolara gerileyerek yüzde 76,97 düştü.

Yatak odası mobilyalarında dokuz aylık artış

Yılın ilk dokuz ayında en yüksek ihracat tutarına 3 milyon 524 bin 970 dolarla diğer ahşap mobilyalar ulaştı. Bu grubu 2 milyon 432 bin 257 dolarla diğer metal mobilyalar ve 2 milyon 227 bin 337 dolarla ahşap ofis mobilyaları izledi.

Ahşap yatak odası mobilyalarının ihracatı ise geçen yılın aynı dönemindeki 728 bin 477 dolardan 1 milyon 124 bin 714 dolara yükseldi. Böylece bu ürünlerde yüzde 54,39 artış gerçekleşti.

Ahşap mobilya parçalarının ihracatı da 379 bin 370 dolardan 821 bin 312 dolara çıkarak yüzde 116,49 arttı.

Bununla birlikte dokuz aylık dönemde en büyük parasal kayıp diğer metal mobilyalarda görüldü. Bu ürünlerin ihracatı 3 milyon 181 bin 576 dolar azaldı. Diğer malzemelerden mobilya parçalarında 2 milyon 615 bin 400 dolarlık, ahşap iskeletli döşemeli oturma mobilyalarında ise 1 milyon 15 bin 23 dolarlık düşüş kaydedildi.