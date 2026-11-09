  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli araya moralli girdi! Fenerbahçe'ye 'Belözoğlu' dokunuşu Şamil Tayyar’dan, fon soruşturmasıyla ilgili olay iddia: O iki kritik isme operasyon yapılacak Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan gizli “fon” sunumunun detayları ortaya çıktı! Ne olduysa, o kelimeden sonra olmuş Hatay’da nefes kesen operasyon! Yılancı Kemal dev karayılanı çıplak elleriyle böyle yakaladı! 35 yıldır bunun üzerinde çalışıyordu! Emisyonlarda yüzde 96’ya varan düşüş sağladı Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı Sultan Abdülaziz'le ilgili gündeme oturan gerçek: Nazırlar sattı o satmadı ve büyük servet kaybetti Türkiye’nin 81 ilinin sağlık haritası açıklandı: Hangi bölgede hangi hastalık öldürüyor? Son hamle dünyayı salladı! Türkiye, Akdeniz ve Kuzey Afrika’da petrol musluklarını sonuna kadar açtı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı.

#1
Foto - Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

#2
Foto - Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç soruşturma kapsamında tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

#3
Foto - Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. İki ismin gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

#4
Foto - Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı

Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada 9 Kasım itibarıyla 121 tutuklu bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HİCABİ TÜREMİŞ

Dokunulmayan yok ama ahtapot gibi sarmış bütün her yeri bu melun suç örgütü. Kimsenin nasıl haberi olmadı? Verdiği zararı kim karşılayacak? Bir de menfaat sağlamayan ama işini savsaklayıp bu kadar rezilliği görmeyenler ne olacak?

AKP

Sallanıyor. Bu iş taaaa nerelere varacak bak göreceksin. Hadi bunu da Ekrem'e yükleyin bakayım.
TÜM YORUMLARA GİT
"Siyonist birlik hükümeti" çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: "Görevdeki günleri sayılı"
Dünya

“Siyonist birlik hükümeti” çağrısı yapan Netanyahu’ya cevap geldi: “Görevdeki günleri sayılı”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “siyonist ulusal birlik hükümeti” çağrısına Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nden cevap g..
Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!
Gündem

Azerbaycan-Türkiye geriliminin arkasında borsa krizi mi var? Aliyev hakkında çarpıcı iddia!

Azerbaycan'ın eski Belçika Büyükelçisi Arif Şahmarlı, Azad Söz yayınında Tural Sadıqlı'ya yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'..
Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin öne..
Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi
Dünya

Netanyahu dönemi bitiyor! Herzog hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot'a verdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı İzak Herzog, yeni hükümeti kurma görevini Gadi Ayzenkot’a verdi.
Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23