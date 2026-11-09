Dokunulmayan yok! Fon soruşturmasında çok kritik iki isim tutuklandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç fon soruşturmasında tutuklandı.
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç soruşturma kapsamında tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında son olarak 8 Kasım'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. İki ismin gözaltı işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermesi bekleniyor.
Kemal Akkaya, 23 Eylül 2026 tarihinde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Yunus Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada 9 Kasım itibarıyla 121 tutuklu bulunuyor.
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