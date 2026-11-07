“Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?” Hakan Fidan'a dil uzattı

Prof. Dr. Emin Gürses'in Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin açıklamalarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedef alması dikkat çekti.

Gürses, Azerbaycan'daki toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında salonu terk eden Hakan Fidan'ın tavrını eleştirdi.

Gazze'deki saldırıları nedeniyle uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilerin hedefi olan İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Herzog'unun konuşmasının protesto edilmesini sorgulayan Gürses'in ifadeleri tartışma yaratacak nitelikteydi.

HERZOG'UN KONUŞMASINI TERK EDEN FİDAN'I DİL UZATTI

Emin Gürses, Hakan Fidan'ın toplantı salonundan ayrılmasını eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

“Böyle kibir mi olur diyor. Nasıl bir şey bu diyor. Sen BM Genel Kurulu gibi Azerbaycan'a davet edilmişsin. Orası genel kurulu terk ediyorsun. İsrail Cumhurbaşkanı konuşuyor diye. İsrail Cumhurbaşkanını Azerbaycan davet etmiş kardeşim, seni ne ilgilendirir?”

Gürses'in bu sözleri, bir ülkenin davet ettiği devlet başkanının konuşmasının başka bir ülkenin temsilcisi tarafından protesto edilip edilemeyeceği tartışmasını gündeme getirdi.

Ancak Gürses'in açıklamalarında, İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını protesto eden Fidan'a yönelttiği eleştirilerin sertliği dikkat çekti.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NA DEĞİL, TÜRK BAKANA TEPKİ GÖSTERDİ!

Gürses'in açıklamalarında dikkat çeken nokta, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un toplantıdaki varlığından ziyade Hakan Fidan'ın protesto tavrını hedef alması oldu.

Herzog'un Azerbaycan tarafından davet edildiğini vurgulayan Gürses, Fidan'ın toplantıdan ayrılmasını eleştirerek “Seni ne ilgilendirir?” diye sordu.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın İsrail Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlememeyi tercih etmesi neden bu kadar sert bir tepkiyle karşılandı?

Gürses'in sözleri, diplomatik protesto hakkı ile Türkiye-Azerbaycan ilişkileri arasında nasıl bir denge kurulması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.

“MİLLETİ KANDIRMAYIN, BAŞKA HESAPLAR VAR”

Emin Gürses, konuşmasının devamında yaşanan gelişmelerin arkasında farklı hesaplar bulunduğunu ileri sürdü.

“Sonra bu başörtüsü meselesi değil. Milleti kandırmayın. Başka hesaplar var.”

Gürses'in sözünü ettiği hesapların ne olduğuna ilişkin somut bir bilgi paylaşmaması da açıklamalarındaki dikkat çekici noktalardan biri oldu.

“HAKAN FİDAN GİTMEDEN BAKÜ'YÜ TATMİN EDEMEZSİNİZ”

Gürses'in eleştirileri yalnızca toplantıda yaşananlarla sınırlı kalmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevinden ayrılması gerektiği yönünde değerlendirmede bulunan Gürses, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Hakan Fidan buradan gitmeden, yani Dışişleri Bakanlığından gitmeden Bakü'yü tamir edemezsiniz. Bu konuda tatmin edemezsiniz.”

Gürses'in Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin düzelmesini Fidan'ın görevinden ayrılmasına bağlaması, açıklamalarının en çarpıcı bölümlerinden birini oluşturdu.

Bu değerlendirme, şu soruyu da gündeme taşıdı: Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı makamında kimin bulunacağına ilişkin karar, Bakü'nün memnuniyetine göre mi verilmelidir?

İBRAHİM KALIN'I İŞARET ETTİ

Emin Gürses, Hakan Fidan'a yönelik eleştirilerinin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilebileceğini de öne sürdü.

“İbrahim Kalın onun için bu artık bütün Dışişleri Bakanlığı görüşmelerine, Dışişleri Bakanlığının yapacağı, yapması gereken görüşmelere İbrahim Kalın gidiyor. Demek ki İbrahim Kalın büyük bir olasılıkla, bir sürpriz olmazsa Dışişleri Bakanı olacak.”

Gürses'in bu sözleri herhangi bir resmî açıklamaya değil, kendi değerlendirmesine dayanıyor.

SEN KİMSİN EMİN? İSRAİL'DEN YANA MI TÜRKİYE'DEN YANA MISIN?

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşmasını protesto eden Hakan Fidan'a yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Emin Gürses'in sözleri, cevabı merak edilen soruları beraberinde getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın diplomatik bir protesto gerçekleştirmesi neden eleştiriliyor?

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan tarafından davet edilmiş olması, Türk Dışişleri Bakanı'nın protesto hakkını ortadan mı kaldırıyor?

Ve en önemlisi, Gürses neden Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin düzelmesini Hakan Fidan'ın görevinden ayrılması şartına bağlıyor?