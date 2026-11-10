Ünlü oyuncu Bruce Willis’in son hali yürek burktu! Bakımına resmen servet harcanıyor
Hollywood'un efsane oyuncularından Bruce Willis'in demans hastalığıyla mücadelesine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, 71 yaşındaki yıldızın zihinsel durumunun giderek kötüleştiğini ve konuşmakta zorlandığını öne sürdü. Günün 24 saati profesyonel bakım alan Willis için aylık 30 bin dolardan fazla harcandığı iddia edilirken, oyuncunun artık en büyük mutluluğunun dondurma yemek, müzik dinlemek ve otomobille gezintiye çıkmak olduğu belirtildi. Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'in sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, ünlü oyuncunun hastalıkla mücadelesinin boyutlarını gözler önüne serdi.