Ünlü oyuncu Bruce Willis’in son hali yürek burktu! Bakımına resmen servet harcanıyor

Kaynak, Willis'in çevresinde olup bitenleri eskisi gibi değerlendiremediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Hayatının farklı olduğunu biliyor ama bu farkın o kadar büyük olduğunu düşünmüyor. Bu konuda konuşmuyor, pek şikayet de etmiyor. Bir şeylerin yolunda olmadığını hissediyor ama durumu tam olarak kavrayamıyor.” Bruce Willis'in hastalığı ilerledikçe ailesinin yaşam düzeninde de önemli değişiklikler yapıldı. Eşi Emma Heming Willis, geçtiğimiz yıl oyuncunun aile evine yakın, tek katlı başka bir eve taşındığını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun yeni evinde günün 24 saati profesyonel bakım aldığı belirtilirken, bu hizmetin maliyetine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.