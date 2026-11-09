Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 300 TL

“Vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak kültürel mirasla buluşturuyoruz” Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Müzekart’ın vatandaşların kültürel mirasa erişimini kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirterek, “Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini, müzelerimizi ve ören yerlerimizi hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini istiyoruz. 300 TL’lik Müzekart ile 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ziyaret etme imkânı sunuyoruz.” dedi. Müzekart’ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken İnceciköz, “Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor. Aile bütçesini gözeten bu imkânın kültür gezilerine ve vatandaşlarımızın seyahat planlarına daha fazla yansımasını önemsiyoruz. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Gençlerin kültürel mirasla kurduğu bağın önemini vurgulayan İnceciköz, “Bir eseri yakından görmek, bir antik kentin sokaklarında yürümek, tarihin yaşandığı mekânda bulunmak öğrenmeyi çok daha anlamlı kılıyor. Gençlerimizin Anadolu uygarlıklarını ve Türk tarihini yerinde tanımasını, bu toprakların birikimini sahiplenmesini istiyoruz. Müzekart’ı, kültürel mirası tanıma ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunan bir araç olarak görüyoruz.” diye konuştu. İnceciköz, uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart’ın kullanıcılarıyla buluştuğunu belirterek, “Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Hedefimiz, vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini yıl boyunca sürdürülen bir alışkanlık hâline getirmek. Kültürel mirasımızı tanıdıkça onu koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz da güçleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.