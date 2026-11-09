Emre Belözoğlu fişini çekti! 'Kendine kulüp bul'

Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'ın 'göreceksiniz 2-3 haftaya geri dönecek ve neler yapacağını hep birlikte seyredeceğiz' dediği Romelu Lukaku Emre Belözoğlu tarafından beğenilmedi...

LUKAKU'NUN PERFORMANSI YÜKSELMEZSE...

Fenerbahçe’de Romelu Lukaku’nun geleceğini önümüzdeki haftalardaki performansı belirleyecek; Belçikalı golcüden beklenen yükseliş gelmezse önce ilk 11’de, ardından kadro planlamasında değişikliğe gidilecek.

SKOR ÜRETİMİNİ ARTTIRAMADI

Teknik heyetin, lig karşılaşmalarında ilk 11’de değerlendirmeyi planladığı deneyimli santrfordan hem oyun katkısını hem de skor üretimini artırması bekleniyor. Önümüzdeki haftalar, Lukaku’nun takımdaki geleceği açısından belirleyici olacak.

VEDAT MURİÇ 11'DE OLACAK

Belçikalı futbolcunun performansındaki düşüşün sürmesi halinde hücumdaki tercih değişecek. Böyle bir senaryoda Vedat Muriqi ilk 11’e yerleşirken Lukaku, forma rekabetinde geri plana düşecek.

OCAK AYINDA GİDEBİLİR

Sarı-lacivertli ekipte Lukaku’ya tanınacak süre, sezonun ikinci yarısına yönelik kararların da temelini oluşturacak. Lukaku’nun beklenen seviyeye ulaşamaması durumunda ocak ayında yolların ayrılması gündeme gelecek. Fenerbahçe, bu ihtimale karşı alternatifler üzerindeki çalışmalarına şimdiden başladı.

FENERBAHÇE FORVET ARIYOR

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda doğrudan katkı verebilecek üst düzey bir santrfor arayan sarı-lacivertlilerde oyuncu takip ve izleme süreci yürütülüyor. Transferde atılacak adımlar, Lukaku’nun ara döneme kadar vereceği yanıta göre netleşecek.

33 yaşındaki Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asist kaydetti. Belçikalı santrforun toplam dört gole doğrudan katkısı, hücum hattındaki beklentileri karşılamaya yetmedi.

57 DAKİKA OYNADI 17 TOPUN 6'SINI KAYBETTİ

Çorum FK maçında 11'de başlayan fakat sırtı dönük sık sık top kaybeden Lukaku, Emre Belözoğlu tarafından 57 dakika oynatıldı. O dakikadan sonra yerini Vedat Muriç'e bırakan Lukaku mücadeleyi 6.8 reytingle kapattı. Tecrübeli forvet 17 topun 6'sını kaybetti.