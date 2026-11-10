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SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

İnsansız hava araçlarından dron ve kamikaze İHA bırakma kabiliyetini her geçen gün geliştirerek Türk savunma sanayiine yeni bir soluk getiren SKYDAGGER, ultra lüks projelerinde vites yükseltiyor. SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin, Bayraktar TB2 ile kanatlardan 16 dron bırakma testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, şirketin nihaî hedefinin Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dronu aynı anda gökyüzüne salmak olduğunu açıkladı.

#1
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Yıllık 150-160 bin adetlik dev üretim kapasitesiyle dünya çapında ses getiren yerli teknoloji, düşman unsurlarına karşı gökyüzünde durdurulamaz bir sürü gücü oluşturuyor. SKYDAGGER, insansız hava araçlarından dron ve kamikaze İHA bırakma kabiliyetini farklı platformlara taşımayı hedefliyor. SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada şirketin uzun vadeli hedefinin Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron bırakabilmek olduğunu belirtti.

#2
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Öztekin, bu hedef doğrultusunda ilk olarak Bayraktar KALKAN DİHA üzerinden tek bir kamikaze İHA bıraktıklarını, ardından Bayraktar TB2 ile çalışmalara geçtiklerini anlattı. Son testte TB2’nin kanatlarından 16 dron bırakıldığını belirten Öztekin, böylece KIZILELMA hedefine giden yolda önemli aşamaların geride bırakıldığını ifade etti.

#3
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Öztekin, TB2’nin dron bırakma kabiliyetinin önemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “TB-2 çok ciddi irtifalarda hayli uzak menzillerde çalışabiliyor. Son testimizde gördüğünüz üzere artık bulut üstünden dronlar da bırakabilir. O dronlar keşif-gözetleme-istihbarat faaliyeti yapar. Eğer istenirse de hedefi nokta hassasiyetinde vurur.”

#4
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

SKYDAGGER, hava platformlarının yanı sıra deniz platformlarından da kamikaze İHA kullanımı için çalışmalar yürütüyor. Öztekin, çok yakın gelecekte TCG Anadolu üzerinden TOYCA Kamikaze İHA’nın kalkış yapmasına yönelik bir test gerçekleştireceklerini açıkladı.

#5
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Öztekin, test faaliyetinin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Test kapsamında TOYCA gemiden kalkacak ve yaklaşık 70 km uzaktaki bir hedefe dalış yapacak. Karıştırmaya karşı hayli dayanıklı olan platformlarımızla çok kritik görevler üstlenebileceğiz.”

#6
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Öztekin, BAYKAR ile yürütülen iş birlikleri kapsamında Bayraktar TB3 ve AKINCI gibi platformların da SKYDAGGER imzalı dronlar ve kamikaze sistemlerle donatılabileceğini belirtti. TB3’ün de 16 dron taşıyabilecek şekilde kullanılabileceğini ifade eden Öztekin, bu kabiliyetin düşman unsurları üzerinde ciddi etki oluşturabileceğini söyledi.

#7
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Üretim kapasitesine ilişkin de bilgi veren Öztekin, SKYDAGGER’ın yıllık 120 bin adet üretim hedefine ulaştığını, mevcut durumda ise 150-160 bin adetlik üretim seviyesini zorladığını açıkladı. Ürettikleri dronların yaklaşık 11 bileşenden oluştuğunu belirten Öztekin, bu bileşenlerin 9’unu kendilerinin ürettiğini söyledi. Şirketin hedefinin ise tüm bileşenleri kendi bünyesinde üretmek olduğunu kaydetti.

#8
Foto - SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

SKYDAGGER’ın sabit kanatlı kamikaze İHA’sı TOYCA-05, 15 kilogram azami kalkış ağırlığı ve 5 kilogram harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Katapultla fırlatılan platform, 45 dakikanın üzerinde uçuş süresi sunarken 70 kilometre menzile ulaşabiliyor. Uçuş hızı 125 km/saate, azami dalış hızı ise 260 km/saate çıkıyor. Platformda gündüz kamerası, çift kamera ve gimbal kamera seçenekleri de bulunuyor.

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