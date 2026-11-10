SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak
İnsansız hava araçlarından dron ve kamikaze İHA bırakma kabiliyetini her geçen gün geliştirerek Türk savunma sanayiine yeni bir soluk getiren SKYDAGGER, ultra lüks projelerinde vites yükseltiyor. SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin, Bayraktar TB2 ile kanatlardan 16 dron bırakma testlerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, şirketin nihaî hedefinin Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dronu aynı anda gökyüzüne salmak olduğunu açıkladı.