SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak

Üretim kapasitesine ilişkin de bilgi veren Öztekin, SKYDAGGER’ın yıllık 120 bin adet üretim hedefine ulaştığını, mevcut durumda ise 150-160 bin adetlik üretim seviyesini zorladığını açıkladı. Ürettikleri dronların yaklaşık 11 bileşenden oluştuğunu belirten Öztekin, bu bileşenlerin 9’unu kendilerinin ürettiğini söyledi. Şirketin hedefinin ise tüm bileşenleri kendi bünyesinde üretmek olduğunu kaydetti.