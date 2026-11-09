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Gündem 60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı
Gündem

60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı

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60 yaş üstü emeklilere daha yüksek maaş mı verilecek? Masadaki formül açıklandı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesinde yeni seçenekler gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, refah payı ve seyyanen artışın yanı sıra yaşa göre farklı maaş uygulamasının da değerlendirildiğini belirtti. Çalışma imkânı bulunmayan ileri yaştaki emeklilere daha yüksek ödeme yapılması konuşuluyor.

Emekli maaşlarında yapılabilecek yeni düzenlemelere ilişkin tartışmalar sürerken, gazeteci Sinan Burhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Burhan, emekli aylıklarının iyileştirilmesi için farklı formüllerin gündemde olduğunu aktardı.

60 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE FARKLI MAAŞ FORMÜLÜ

Gazeteci Sinan Burhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmalarda yaş kriterinin de değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün seçenekler şu anda masada. Refah payı, seyyanen meselesi, yaş meselesi..."

Burhan, ileri yaşta olduğu için çalışma imkânı bulamayan emeklilere daha yüksek maaş verilmesinin konuşulduğunu söyledi.

45 YAŞINDA EMEKLİ OLANLAR İÇİN AYRI UYGULAMA

Burhan, 45 yaşında emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdüren kişiler için farklı bir maaş uygulamasının gündeme gelebileceğini de belirtti.

Böylece emeklilerin yaşları ve çalışma durumlarına göre farklı ödeme seçeneklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

BAKAN IŞIKHAN: YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli aylıklarına yönelik düzenleme için farklı seçeneklerin değerlendirildiğini açıklamıştı.

Işıkhan, yapılacak çalışmada emeklilerin yaşlarının ve prim ödeme gün sayılarının dikkate alınan unsurlar arasında bulunduğunu belirtti.

Türkiye gazetesine konuşan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız."

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KAYNAK ARAYIŞI

Bakan Işıkhan, emeklilerin gelirlerini iyileştirmek amacıyla mali kaynak oluşturmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Refah payı, seyyanen zam ve yaşa göre farklı ödeme seçenekleri gündemde bulunurken, henüz kesinleşmiş bir düzenleme açıklanmadı.

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