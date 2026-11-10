10 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (10 Kasım 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٥٧) كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَیْنَا تُرْجَعُونَ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(57) Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.
(Ankebût Suresi, 29/57) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Geçim kaygısı sebebiyle Medine’ye hicret etmekten çekinen, bu hususta tereddüt yaşayan bazı müslümanları hicrete teşvik amacı taşıyan (Zemahşerî, III, 195; İbn Atıyye, IV, 324) bu âyetlerin ilkine şöyle mâna verilmiştir: Hicret etmek gerektiğinde gittiğiniz yerde nasıl geçineceğiniz, ne yiyip ne içeceğiniz hakkında kaygılanmayın.
Çünkü sonuçta her canlı gibi siz de Allah’ın takdir ettiği kadar yaşayıp sonunda öleceksiniz; fâni olan bu hayatın geçim kaygısı, öldükten sonra Allah’ın huzuruna vardığınızda ebedî kurtuluşunuzu sağlayacak olan kulluk vecîbelerinizi ikinci plana atmanıza yol açmasın.
Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 282
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
"Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız; sizden daha iyi olanlara bakmayınız.
Bu, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır."
Kaynak: Müslim, Zühd 9