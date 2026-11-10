10 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٥٧) كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَیْنَا تُرْجَعُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(57) Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz.



(Ankebût Suresi, 29/57) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Geçim kaygısı sebebiyle Medine’ye hicret etmekten çekinen, bu hususta tereddüt yaşayan bazı müslümanları hicrete teşvik amacı taşıyan (Zemahşerî, III, 195; İbn Atıyye, IV, 324) bu âyetlerin ilkine şöyle mâna verilmiştir: Hicret etmek gerektiğinde gittiğiniz yerde nasıl geçineceğiniz, ne yiyip ne içeceğiniz hakkında kaygılanmayın.



Çünkü sonuçta her canlı gibi siz de Allah’ın takdir ettiği kadar yaşayıp sonunda öleceksiniz; fâni olan bu hayatın geçim kaygısı, öldükten sonra Allah’ın huzuruna vardığınızda ebedî kurtuluşunuzu sağlayacak olan kulluk vecîbelerinizi ikinci plana atmanıza yol açmasın.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 282

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız; sizden daha iyi olanlara bakmayınız.

Bu, Allah’ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır."



Kaynak: Müslim, Zühd 9



GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





