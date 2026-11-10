Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor
Şirket adına kayıtlı ticari araçlarla trafiğe çıkan ve SGK kaydı bulunmayan sürücülere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Emniyet Müdürlükleri çok sert ortak denetim kurallarını hayata geçirdi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, trafik polislerinin kestiği cezalar doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilerek sürücü ve şirket yetkilileri ifadeye çağrılıyor; akrabalık veya arkadaşlık ilişkileri incelenerek kayıt dışı istihdam cezaları kesiliyor.