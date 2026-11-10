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Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

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Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Şirket adına kayıtlı ticari araçlarla trafiğe çıkan ve SGK kaydı bulunmayan sürücülere yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu ile İl Emniyet Müdürlükleri çok sert ortak denetim kurallarını hayata geçirdi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, trafik polislerinin kestiği cezalar doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilerek sürücü ve şirket yetkilileri ifadeye çağrılıyor; akrabalık veya arkadaşlık ilişkileri incelenerek kayıt dışı istihdam cezaları kesiliyor.

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#1
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Bir yıl içinde tekrarlanması durumunda her bir sigortasız işçi için asgari ücretin 5 katı olan 198 bin 180 TL'ye varan ağır idari para cezaları uygulanırken, uzmanlar araç sahiplerini şiddetle uyardı. Trafik uygulamasında şirkete kayıtlı araçlarda yakalanan SGK'sız sürücülerin arkadaşlık ve akrabalık ilişkileri dikkate alınacak.

#2
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Şirket adına kayıtlı araçlarla trafik uygulamasına giren ve ceza kesilen kişilere yönelik katı kurallar uygulanıyor. 2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Emniyet Müdürlükleri arasında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince yapılan trafik kontrollerinde, ticari aracın tüzel kişi tarafından kullanılması halinde, şoförün SGK'lı olup olmadığı sorgulanıyor. Eğer şoförün SGK'sı yoksa konu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriliyor ve şirkete de kayıt dışı işçi çalıştırdığı için idari para cezası uygulanıyor.

#3
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

İl emniyet müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı ticari olan araçların plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, sürücünün adı ve soyadı, cezanın düzenlendiği yer, cezanın düzenlendiği il, ilçe, cezanın düzenlendiği birim ve cezanın düzenlendiği tarih bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderiliyor. SGK ise bu tutanakları kontrol edip, kayıt dışı çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin işlem yapıyordu.

#4
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte mağduriyetlerin önüne geçilmesinin sağlanması bekleniyor. Ticari araçları kullanan sigortasız sürücülere yönelik SGK yaptırımlarında sorgusuz ceza kesilmesinin önüne geçildi. Ceza tutanağındaki şoför ile araç sahibi arasında geçmişte hiçbir işçi-işveren bağı (SGK kaydı) yoksa, SGK yalnızca trafik tutanağına bakarak otomatik ceza kesmeyecek. Tutanak doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilecek. Sürücü ve işveren ifadeye çağırılarak aralarındaki akrabalık, arkadaşlık, emanet araç kullanımı araştırılacak. Yapılan araştırma ve ifadeler sonucunda hazırlanan rapora göre işlem yürütülecek.

#5
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Bir diğer değişiklikse, sigortalının aynı işyerinde fiilen çalıştığına ilişkin birden fazla bilgi ve belgenin Kuruma intikal etmesi halinde, en eski tarihli tespitin işe giriş tarihi olarak değerlendirileceği, aynı ay içindeki ve sonraki aylardaki tespit edilen her gün için bir gün hizmet kazandırılacağı ve çalışma ilişkisi kısmi süreli çalışma olarak ele alınacağı, tespit bulunmayan bir aydan sonra yapılan ilk tespitin, yeni bir işe giriş olarak değerlendirileceği ve bu durumda, önceki çalışma ilişkisinin hizmet kazandırılan son gün itibarıyla sona erdirilecek.

#6
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Kayıt dışı istihdamla mücadele birimleri servislerince incelenmiş, ancak henüz ilgili servislere intikal ettirilmemiş kayıtlar ile kayıt dışı istihdamla mücadele birimleri servislerince incelenmiş ve işlemi yapılmak üzere ilgili servislere intikal ettirilmiş olan kayıtların, yeni genelge hükümlerince değerlendirileceği ve işlem yapılacağı belirtildi. Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanak ile tespit edilen şirkete, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre; -İşçinin işe giriş bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermediği için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

#7
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

- Bir yıl içinde aynı durumun tekrarı ve tespiti halinde her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücreti 5 katı tutarında (198 bin 180 lira), - Sigortasız işçiyi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirmediği her ay için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira), - Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmadığından her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515), - Şirketin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi durumunda, işçinin sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliğinden dolayı yasal asgari ücretin yarısı tutarında (16 bin 515 lira) cezalandırılıyor.

#8
Foto - Aracını başkasına verenler işte şimdi hapı yuttu! 198 bin lira ceza kesiliyor

Kiraya verilen araçları kullanan şoförlerin, eğer kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortası yapılmışsa ceza kesilmiyor. Araç kira sözleşmesinin yazılı ve taraflar tarafından imzalanmış olması yeterli oluyor. Aracı kullanan şoför trafik kazası geçirmesi halinde yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.

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