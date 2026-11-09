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Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

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Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

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Foto - Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniyor. Çalışmalar resmen başlıyor. İşte detaylar...

#2
Foto - Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt’in Eruh ilçesinde açacağı Yeniaslanbaşar-1 tespit kuyusu ile petrol arayacak.

#3
Foto - Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Eruh ilçesi, Görendoruk köyü sınırları dâhilinde AR/TPO/K/M48-c1,c3 no.lu paftada Yeniaslanbaşar-1 tespit kuyusu açılarak petrol aranması planlanıyor. 

#4
Foto - Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

Sahada yapılacak çalışma ile ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. 300 bin metrekarelik alanda yapılacak faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Projenin maliyetinin 16 milyon lira olması hesaplanıyor. 

#5
Foto - Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

Bir bölgede petrol çıkarmak için çalışmalarına başlamadan önce o bölge teknolojik aletlerle uzun bir süre gözlemlenir. Petrol çıkarmak maliyeti yüksek olan bir iştir. Petrol araması yapılan bölgenin öncelikle havadan ve karadan fotoğrafları çekilir ve yer yapısı incelenir. Yeryüzünden ve yerin altından alınan kayaç örneklerine X ışınları yardımıyla kimyasal çözümleme yapılır ve oluşumu belirlenir.

#6
Foto - Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

Daha sonra yer hareketlerini belirlemek amacıyla sismograf gibi sismik cihazlar kullanılır ve genellikle dinamit patlatılarak yer hareketleri belirlenir. Eğer herhangi bir rezervuara rastlanırsa sondajlama yapmadan önce rezervuar içerisindeki petrol miktarı ölçülür, eğer bulunan petrol maliyeti karşılayamayacak durumda ise kuyu terk edilir. 

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Eruh'tan Güzel Haberler Bekliyoruz! Belki de Toprağın Altında Türkiye'nin Geleceği Saklıdır… Bazen bir haber, yalnızca bir ilçeyi değil, koca bir ülkenin umutlarını heyecanlandırır. Siirt'in Eruh ilçesinden gelen petrol arama haberi de işte böyle bir gelişme. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Eruh'a bağlı Görendoruk köyü sınırlarında Yeniaslanbaşar-1 adıyla yeni bir petrol tespit kuyusu açmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 300 bin metrekarelik sahada gerçekleştirilecek ve 16 milyon liralık yatırım öngörülen bu çalışma, bölgede petrol rezervi bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Şimdi hep birlikte güzel bir haber bekliyoruz. Dileğimiz, yerin metrelerce altına uzanan sondaj çalışmalarından Türkiye'yi sevindirecek müjdeli sonuçların çıkmasıdır. Belki de bugün sessiz sedasız başlatılan bu çalışma, yarın ülkemizin enerji geleceği açısından önemli bir keşfin kapısını aralayacaktır. Elbette henüz petrol bulunduğunu söylemek mümkün değil. Bu çalışma bir üretim sondajı değil, petrolün varlığını ve varsa miktarını belirlemeye yönelik bir tespit sondajı. Ancak petrol aramanın en önemli aşamalarından biri de işte bu cesaretle yola çıkmak, araştırmak ve denemektir. Sonuç ne olursa olsun, yerin altındaki millî kaynaklarımızı ortaya çıkarmak için gösterilen çaba kıymetlidir. Türkiye yıllarca enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü dışarıdan karşılamak zorunda kaldı. Petrol ve doğal gaz için milyarlarca dolarımızı başka ülkelere ödedik. Oysa bu toprakların altında hangi zenginliklerin saklı olduğunu henüz bütünüyle bilmiyoruz. Gabar'da, Karadeniz'de ve ülkemizin farklı bölgelerinde yürütülen arama çalışmalarının bize gösterdiği bir gerçek var: Aramadan bulamaz, araştırmadan keşfedemeyiz. YOLUNUZ AÇIK SONDAJINIZ BOL OLSUN! Bizim beklentimiz, Eruh'taki çalışmaların da yüzümüzü güldürmesidir. İnşallah sondajdan güzel haberler gelir, bölgede ekonomik değeri olan bir petrol rezervi tespit edilir. Böyle bir keşif yalnızca Siirt'e değil, bütün Türkiye'ye kazanç sağlayabilir. Yeni yatırımların, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın önünü açabilir. Üstelik mesele yalnızca petrolün ekonomik değeri de değildir. Kendi kaynaklarını bulan, kendi enerjisini üretebilen ve dışa bağımlılığını azaltan bir ülke, geleceğe daha güvenle bakar. Enerji bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlığın en önemli ayaklarından biridir. Elbette her sondajdan petrol çıkmayabilir. Ekonomik açıdan değerlendirilemeyecek bir rezervle karşılaşılırsa kuyunun terk edilmesi de arama faaliyetlerinin doğal bir parçasıdır. Fakat bir kuyudan sonuç alınamaması, aramaktan vazgeçmek için gerekçe olmamalıdır. Çünkü bazen bir kuyuda bulunamayan petrol, başka bir bölgede Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir keşfin habercisi olabilir. Biz Eruh'tan müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah o sondaj kuyusundan yalnızca petrol değil, Siirt'in ve Türkiye'nin geleceğine dair yeni umutlar da yükselir. Dileğimiz odur ki Eruh'un toprağı kara altınla buluşsun, bu güzel haberin sevinci bütün Türkiye'ye yayılsın. Yerin altındaki zenginliklerimiz milletimizin refahına, ülkemizin gücüne güç katsın. Allah emeği geçenlerin yardımcısı olsun. Yolunuz açık, sondajınız bereketli olsun!

Uğur

Inşallah güzel haber gelir yoksa kuyunun başında ne yapacaksınız
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