Eruh'ta yerin metrelerce altına inilecek: Güzel haber gelmezse kuyu terk edilecek

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Doğu ilimizde petrol için yerin altına iniyor. Çalışmalar resmen başlıyor. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt’in Eruh ilçesinde açacağı Yeniaslanbaşar-1 tespit kuyusu ile petrol arayacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, Eruh ilçesi, Görendoruk köyü sınırları dâhilinde AR/TPO/K/M48-c1,c3 no.lu paftada Yeniaslanbaşar-1 tespit kuyusu açılarak petrol aranması planlanıyor.
Sahada yapılacak çalışma ile ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. 300 bin metrekarelik alanda yapılacak faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Projenin maliyetinin 16 milyon lira olması hesaplanıyor.
Bir bölgede petrol çıkarmak için çalışmalarına başlamadan önce o bölge teknolojik aletlerle uzun bir süre gözlemlenir. Petrol çıkarmak maliyeti yüksek olan bir iştir. Petrol araması yapılan bölgenin öncelikle havadan ve karadan fotoğrafları çekilir ve yer yapısı incelenir. Yeryüzünden ve yerin altından alınan kayaç örneklerine X ışınları yardımıyla kimyasal çözümleme yapılır ve oluşumu belirlenir.
Daha sonra yer hareketlerini belirlemek amacıyla sismograf gibi sismik cihazlar kullanılır ve genellikle dinamit patlatılarak yer hareketleri belirlenir. Eğer herhangi bir rezervuara rastlanırsa sondajlama yapmadan önce rezervuar içerisindeki petrol miktarı ölçülür, eğer bulunan petrol maliyeti karşılayamayacak durumda ise kuyu terk edilir.
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