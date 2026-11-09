Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

ABD'de 6 yaşındaki bir çocuğun ormanlık alanda kaybolması üzerine yüzlerce kişi seferber oldu. Yaklaşık 44 saat boyunca kendisinden haber alınamayan küçük çocuğu arayan ekipler önce çamurlu bir ayak izi, ardından kıyafetlerine ulaştı. İki gün sonra yaşanan gelişme ise herkese rahat bir nefes aldırdı. ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Roman Heilman'ın kaybolması, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasına neden oldu. Evinden ayrıldıktan sonra ormanlık ve dağlık arazide izini kaybettiren küçük çocuktan uzun süre haber alınamadı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken polis, gönüllüler ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti.