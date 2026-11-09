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Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

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Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

ABD'de 6 yaşındaki bir çocuğun ormanlık alanda kaybolması üzerine yüzlerce kişi seferber oldu. Yaklaşık 44 saat boyunca kendisinden haber alınamayan küçük çocuğu arayan ekipler önce çamurlu bir ayak izi, ardından kıyafetlerine ulaştı. İki gün sonra yaşanan gelişme ise herkese rahat bir nefes aldırdı. ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Roman Heilman'ın kaybolması, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasına neden oldu. Evinden ayrıldıktan sonra ormanlık ve dağlık arazide izini kaybettiren küçük çocuktan uzun süre haber alınamadı. Ailesinin endişeli bekleyişi sürerken polis, gönüllüler ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

#1
Foto - Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

300'DEN FAZLA KİŞİ SEFERBER OLDU Küçük Roman'ı bulabilmek için 300'den fazla gönüllü ve arama kurtarma personeli çalışmalara katıldı. Bölgenin sık ormanlarla kaplı olması ve engebeli arazi koşulları aramaları güçleştirdi. Ekipler helikopterler, insansız hava araçları ve atlı gönüllülerden yararlanarak geniş bir alanı taradı. Ancak saatler ilerlemesine rağmen çocuğa ulaşılamadı.

#2
Foto - Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

ÖNCE AYAK İZİ, SONRA KIYAFETLERİ BULUNDU Arama çalışmalarında ilk dikkat çekici gelişme, çamurlu zeminde küçük bir ayak izinin tespit edilmesi oldu. Ekipler, izlerin bulunduğu bölgeye yoğunlaşırken daha sonra çocuğa ait olduğu belirtilen kıyafetlere ulaştı. Bulunan izler arama çalışmalarına yön verirken Roman'ın nerede olduğu henüz belirlenemedi.

#3
Foto - Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

44 SAAT SONRA ÇALILIKLARIN ARASINDAN ÇIKTI Yaklaşık 44 saat süren arama çalışmalarının ardından beklenen gelişme yaşandı. Atlarla ormanlık alanda ilerleyen gönüllüler, küçük Roman'ın sesini duydu. Çocuk, atları fark edince seslenerek bulunduğu yeri belli etti. Çalılıkların arasından çıkan Roman'ın yanında bir köpeğin bulunması da kurtarma çalışmalarının dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Atlı gönüllüler tarafından güvenli bölgeye taşınan küçük çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yetkililere teslim edildi.

#4
Foto - Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

EN SEVDİĞİ ŞARKIYI SÖYLEYEREK ARADILAR Arama ekipleri küçük çocuğun dikkatini çekebilmek için farklı bir yönteme başvurdu. Roman'ın en sevdiği şarkıyı öğrenen gönüllüler, ormanlık alanda ilerlerken şarkıyı söyleyerek çocuğun kendilerini duymasını sağlamaya çalıştı. Aramalar gece gündüz devam etti.

#5
Foto - Ormanda kaybolan 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra ortaya çıktı! Yanındaki köpek herkesi şaşırttı

KÜÇÜK ÇOCUK SAĞ SALİM BULUNDU İki güne yakın süre boyunca ormanlık arazide kayıp olan Roman'ın sağ bulunması, ailesi ve arama çalışmalarına katılan gönüllüler arasında büyük sevinç yaşattı. Yüzlerce kişinin katıldığı arama operasyonu, küçük çocuğun kurtarılmasıyla sona erdi. Roman'ın kaybolduğu süre boyunca ormanlık alanda nasıl hayatta kaldığına ilişkin bütün ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

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