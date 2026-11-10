T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2025/335 Esas

04.11.2026



İLAN

Davacı , EMİNE DEMİRKIRAN ile Davalı , GÖKHAN DEMİRKIRAN arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle; tebligat yapılamayan davalı GÖKHAN DEMİRKIRAN'a ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiş olup,

Mahkememize 23/07/2025 tarihinde açılan EMİNE DEMİRKIRAN' ın açmış olduğu Alacak davasında davalı olarak bulunmaktasınız dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 137" işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02587800