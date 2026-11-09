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Aktüel Erzincan'da Kemaliye Belediyesinden yeni doğan her bebeğe birer gram altın
Aktüel

Erzincan'da Kemaliye Belediyesinden yeni doğan her bebeğe birer gram altın

Yeniakit Publisher
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Erzincan'da Kemaliye Belediyesinden yeni doğan her bebeğe birer gram altın

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen sosyal destek projesi kapsamında ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere birer gram altın hediye edilecek.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen sosyal destek projesi kapsamında ilçede dünyaya gelen her bebek için ailelere birer gram altın hediye edilecek.

Kemaliye Belediyesi, "Yeni Doğan Bebeklere 1 Gram Altın Hediyesi" uygulamasını başlattı.

Belediye Başkanı Erdem Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunun önemine dikkati çeken "Bir milletin gücü, yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir." sözlerinden hareketle projeyi başlattıklarını belirtti.

Aile kurumunun güçlendirilmesinin ve çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasının önemli olduğunu ifade eden Atmaca, Kemaliye Belediyesi olarak yeni doğan her bebeğin ve ailesinin yanında yer almayı sürdüreceklerini vurguladı.

Atmaca, uygulamanın ilçe için hayırlı olmasını diledi.

 

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