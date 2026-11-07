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Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız Pislik yuvası sosyal medyaya taşındı: Günlük ev rezaletinde yeni kriz AK Partili isimden 'bizi devreden çıkarın' uyarısı: Rahmi Koç da ben de bayram ikramiyesi alıyoruz Türkiye kararı ilan etti: NAVTEX’lere izin verilmedi... Kıbrıs'ı ve Yunanistan'ı reddettiler Fransa ve İngiltere'den Ukrayna hamlesi! Rusya'dan sert uyarı: Hepsi hedefimiz olacak! Fatih Altaylı baba-oğul Tezmenleri yazdı! AK Parti dönemindeki ayrıntıyı es geçti Hindistan Türk ürünlerini kopyalamaya başladı: Müşterilerimizi birer birer çalıyorlar Denizli’de ev yangını faciası! Alevler 62 yaşındaki adamı hayattan kopardı! Okan Buruk’u çileden çıkardılar! Milyonlar harcandı, RAMS Park tarlaya döndü
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Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

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Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, bölgede Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.

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Foto - Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

Star'da yer alan habere göre Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, Türkiye'nin Mavi Vatan'da attığı son adımlara dikkati çekti. Yunan donanmasının yetersizliğine vurgu yapan Syrigos, Türk donanmasının son yıllarda büyük bir güce ulaştığının altını çizdi.

#2
Foto - Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

Syrigos, olası bir gerilim durumunda Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı koymakta zorlanacağını belirtirken, Ankara'nın tutumundan geri adım atmayacağını vurguladı.

#3
Foto - Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

Syrigos yaptığı açıklamada, ""Kıbrıs ile (GKRY) deniz yetki alanı anlaşması yapmamızın bir anlamı yok. Bizden çok uzakta, açık denizdeki bir bölgeden söz ediyoruz. Türkler o bölgede tatbikat yapmaya kalksa onları durduracak bir deniz gücümüz yok.

#4
Foto - Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

Deniz kuvvetlerimiz Türkiye'ninki karşısında çok zayıf. Kevgire dönecek bir anlaşmayı tam anlamıyla bu yüzden imzalamak anlamsız" ifadelerini kullandı.

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