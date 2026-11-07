Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız

Syrigos yaptığı açıklamada, ""Kıbrıs ile (GKRY) deniz yetki alanı anlaşması yapmamızın bir anlamı yok. Bizden çok uzakta, açık denizdeki bir bölgeden söz ediyoruz. Türkler o bölgede tatbikat yapmaya kalksa onları durduracak bir deniz gücümüz yok.