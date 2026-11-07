Angelos Syrigos 'Anlaşma kevgire dönecek' diyerek duyurdu: Türkiye'yi asla durduramayız
Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, bölgede Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, bölgede Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu.
Star'da yer alan habere göre Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü ve Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Angelos Syrigos, Türkiye'nin Mavi Vatan'da attığı son adımlara dikkati çekti. Yunan donanmasının yetersizliğine vurgu yapan Syrigos, Türk donanmasının son yıllarda büyük bir güce ulaştığının altını çizdi.
Syrigos, olası bir gerilim durumunda Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı koymakta zorlanacağını belirtirken, Ankara'nın tutumundan geri adım atmayacağını vurguladı.
Syrigos yaptığı açıklamada, ""Kıbrıs ile (GKRY) deniz yetki alanı anlaşması yapmamızın bir anlamı yok. Bizden çok uzakta, açık denizdeki bir bölgeden söz ediyoruz. Türkler o bölgede tatbikat yapmaya kalksa onları durduracak bir deniz gücümüz yok.
Deniz kuvvetlerimiz Türkiye'ninki karşısında çok zayıf. Kevgire dönecek bir anlaşmayı tam anlamıyla bu yüzden imzalamak anlamsız" ifadelerini kullandı.
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