Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta CHP Meclis Grubu’na tuvaletlerin bitişiğinde, penceresi ve havalandırması bulunmayan bir oda ayıran Yeni Partili Başkan Kösedağı’nın şimdi de büyük bir hınçla CHP Kadıköy İlçe Binası hakkında tartışmalı bir emir verdiği ortaya çıktı.

CHP İLÇEYE YIKIM KARARI

Ruhsatsız yapıların salgına dönüştüğü ve adeta “kaçak yapı cenneti” haline gelen Kadıköy’de tam 4 bin 87 adet riskli bina varken, Yeni Parti’ye geçen Mesut Kösedağı’nın ilk işinin Kadıköy İlçesi Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sokak’ta bulunan CHP ilçe binasını ‘riskli yapı’ ilan ederek hakkında yıkım kararı vermek olduğu öğrenildi.

HİZMET DEĞİL İNTİKAM

Her fırsatta “intikam” yeminleri eden ve “devri sabık” tehdidinde bulunan Özgür Özel ve adamlarının nasıl bir kindar siyaset güttüğü, Kadıköy Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nce hazırlanan 05.11.2026 tarihli belgeye yansıdı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Kemal Hışman imzalı belgede şu ifadeler yer aldı: “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mah., 61 ada, 1 parselde kayıtlı ve Kırtasiyeci Sok., No:25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25/1, 25/2, 25/3 adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 362604 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile ‘Riskli Yapı’ olarak tespit edilmiştir.

AFET RİSKİ BAHANESİ

“Riskli yapı tespitinin kesinleşmesinden sonra Belediyemiz Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Kentsel Yenileme Birimine verilecek süre içerisinde riskli yapının tahliyesinin ve yıktırılmasının maliklerce sağlanması gerekmektedir. Riskli yapı tespiti işlemine karşı, tespit işleminin kesinleşmesinden sonra, 6306 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, otuz gün içinde maliklerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açma hakkı mevcuttur.”