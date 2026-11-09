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Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

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Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti sonrası iki ülkeden gelen dayanışma mesajları İsrail'de büyük rahatsızlığa yol açtı.

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Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti, İsrail'de rahatsızlık yarattı. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin bozulmasını hesaplayan Siyonist çevrelerin, dün (8 Kasım) verilen görüntülerden sonra moralleri bozuldu.

#2
Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

İsrail medyasında geçen hafta, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulması üzerine hesaplar yapıldığını belirten analiz yazıları çıkmıştı. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin, İsrail'in tutumu nedeniyle soğuduğunu iddia eden yayımlar, İsrail'de büyük ilgi gördü.

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Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü için yaptığı ziyarette, Zafer Günü kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi ziyaretle karşılandı.

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Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev tarafından karşılıklı olarak kardeşlik ve birlik mesajları verildi. Verilen mesajlar, İsrail'de rahatsızlığa neden oldu.

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Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüşmesinin ardında yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor.

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Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.

#7
Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Bu gönül birliği, yarınlarımıza ışık tutan bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Cenabıhakk'ın izniyle beraberliğimiz her zaman daim olacaktır."

#8
Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Aliyev de ortak açıklamada şunları söyledi: "Suşa 28 yıl esaretteydi ancak öz ruhunu yitirmedi. Suşa'nın azatlığı ikinci Karabağ'ın hisselerindendi. Kardeş Türk halkı yanımızdaydı. İlk saatlerdeki beyanatlarınız ve telefonunuz gösterdi ki kardeş Türkiye yanımızda. Beyanatlarınız bize güç verdi, ruh verdi. Hiçbir zaman unutulmayacak bu. Size ve kardeş Türk halkına minnettarız. Desteğiniz ruhumuzu artırdı. Hep söylerim, Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Dünyada bizim kadar birbirine bağlı olan halk veya devlet yoktur. Karabağ'da verdiğiniz destek hiçbir zaman unutulmaz. Bizi birleştiren manevi değerlerimizdir, bu servetimizdir.”

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Foto - Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

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Yorumlar

Sassas

Bence en az itrail kadarda iran yıkılmıştır buna adım gibi eminim iran bu bölge için itrailden daha az tehlikeli değil

Abdullah

israil'e karşı söz söylenmedi, başörtüsüne karışılmadı. İsrail neden rahatsuz olsun? İsrail istediğini elde etti. İslamcılar dışında kaybeden yok
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