Türkiye ile Azerbaycan buzları eritti: O ülke resmen yıkıldı

Aliyev de ortak açıklamada şunları söyledi: "Suşa 28 yıl esaretteydi ancak öz ruhunu yitirmedi. Suşa'nın azatlığı ikinci Karabağ'ın hisselerindendi. Kardeş Türk halkı yanımızdaydı. İlk saatlerdeki beyanatlarınız ve telefonunuz gösterdi ki kardeş Türkiye yanımızda. Beyanatlarınız bize güç verdi, ruh verdi. Hiçbir zaman unutulmayacak bu. Size ve kardeş Türk halkına minnettarız. Desteğiniz ruhumuzu artırdı. Hep söylerim, Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Dünyada bizim kadar birbirine bağlı olan halk veya devlet yoktur. Karabağ'da verdiğiniz destek hiçbir zaman unutulmaz. Bizi birleştiren manevi değerlerimizdir, bu servetimizdir.”