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Gündem İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle
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İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle

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İzmir'deki facia sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hızında hamle

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 işçinin vefat ettiği İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasına ilişkin CHP heyeti görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın incelenmesi için heyet görevlendirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, heyette, CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

 

Patlamanın yaşandığı fabrikaya giderek incelemelerde bulunacak, yaralı işçiler ve aileleriyle bir araya gelecek heyet, süreci takip edecek.

Heyet, incelemelerinin ardından konuya ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlayarak parti yönetimine sunacak.

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