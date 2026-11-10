AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2025/24 Esas

KARAR NO : 2026/267

Davacılar Eda Betül ÇEKİL, Mihriban ÇEKİL, Talha Kerim ÇEKİL, Tarık Fikret ÇEKİL tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılar Fikret ATUĞ ve Necmi ATUĞ'un yurt dışında ikamet etmeleri, kendilerine tebligatların yapılamadığı, yargılama aşamasında da ilanen tebliğ yapıldığı görülmekle mahkememize ait gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalı Fikret ATUĞ ve Necmi ATUĞ'un yurt dışında ikamet etmeleri nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM :



1-Davanın KABULÜNE, dava konusu;



Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sağlık Köyü, 917 ada 5 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,



2-Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,



3-Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

4-Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,



Dair, yapılan inceleme sonunda davacı vekili yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen hüküm, HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Konya Bölge Adliye mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/03/2026

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Basın No: ILN02587572