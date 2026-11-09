Malatya'nın içme suyu altyapısına alternatif kaynak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve olası risklere karşı su altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla alternatif kaynak projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 35 milyon avroluk uluslararası finansmanla gerçekleştirilmesi planlanan proje kapsamında Fırat Havzası’ndan Malatya’ya yeni bir içme suyu hattı kazandırılması hedefleniyor.

Su Güvenliğine İkinci Kaynak

Malatya’nın mevcut su kaynaklarının korunması ve gelecekte artabilecek su ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıyan yatırım, aynı zamanda kentin afetlere karşı altyapı direncini artıracak. Saniyede 3 bin 600 litre debiye sahip mevcut ana su kaynağının desteklenmesiyle birlikte, herhangi bir kesinti veya olağanüstü durumda devreye alınabilecek alternatif bir su temin sisteminin oluşturulması planlanıyor.

Deprem Kalkanı

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan su kesintileri ve içme suyunda ortaya çıkan bulanıklık sorunları, güçlü ve alternatif kaynaklarla desteklenen bir altyapının gerekliliğini ortaya koydu. Bu süreçte edinilen tecrübeler doğrultusunda Malatya’nın su güvenliğini uzun vadeli olarak sağlayacak yatırımlar ön plana çıktı. Planlanan yeni hat sayesinde mevcut sisteme alternatif bir su kaynağı kazandırılması, olası afet ve teknik arızalarda su arzının devamlılığının desteklenmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Malatya’nın içme suyu altyapısının daha güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Toplu ulaşımda elektrikli dönüşüm

Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda çevre dostu ve ekonomik bir sistemi hayata geçirmek için önemli bir yatırım hazırlığı yürütüyor. Proje kapsamında 100 elektrikli otobüsün hizmete alınması ve 12 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurulması planlanıyor. Toplam 76 milyon 485 bin avroluk yatırım büyüklüğüne sahip proje ile kent ulaşımında yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ulaşım altyapısını çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirmeyi amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç teknolojisini güneş enerjisi üretimiyle destekleyen bütünleşik bir model üzerinde çalışıyor. Proje sayesinde toplu ulaşım filosunun enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, işletme giderlerinin düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması öngörülüyor.

YAKIT TÜKETİMİ VE KARBON SALIMI AZALACAK

100 elektrikli otobüsün devreye alınmasıyla birlikte yılda yaklaşık 4,5 milyon litre fosil yakıt tüketiminin önüne geçilmesi bekleniyor. Aynı zamanda yaklaşık 12 bin ton karbondioksit (CO₂) emisyonunun azaltılması hedefleniyor. Bu kazanımlarla Malatya’nın hava kalitesinin korunmasına ve daha çevreci bir ulaşım altyapısının oluşturulmasına katkı sunulacak.

BELEDİYE BÜTÇESİNE ÖNEMLİ KATKI

Projenin ekonomik açıdan da önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre elektrikli ulaşım sistemine geçiş ve dizel yakıt kullanımının azaltılmasıyla yıllık yaklaşık 11 milyon 860 bin 730 avro tasarruf elde edilmesi öngörülüyor. GES yatırımıyla desteklenecek sistemin, enerji maliyetlerini kontrol altına alarak toplu ulaşım hizmetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

YAKLAŞIK 1 MİLYON METREKARELİK ALAN MİLLET BAHÇESİ OLACAK

6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir yeniden yapılanma sürecine giren Malatya’da, afetin oluşturduğu enkaz alanlarının yeniden şehre kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, enkazların ayrıştırılması ve geri dönüştürülebilir malzemelerin ekonomiye kazandırılmasının ardından yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı yeşil yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Yıkıntılardan Geleceğe

Deprem sonrası ortaya çıkan alanların yalnızca temizlenmesi değil, kentin geleceğine değer katacak projelerle değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla çevresel risklerin azaltılması, atık yönetiminin daha etkin hale getirilmesi ve vatandaşların kullanabileceği yeni sosyal alanların oluşturulması planlanıyor.

10 MİLYON AVROLUK TESİS

Projenin önemli aşamalarından birini enkaz ayrıştırma çalışmaları oluşturuyor. Bu kapsamda yaklaşık 10 milyon avro yatırım bedeliyle bir enkaz ayrıştırma tesisinin kurulması planlanıyor. Tesiste deprem enkazından elde edilen farklı malzemelerin birbirinden ayrılması ve geri dönüştürülebilir nitelikteki materyallerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu yöntemle enkazın çevreye olası etkilerinin azaltılması, atıkların kontrollü biçimde yönetilmesi ve kullanılabilir malzemelerin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Enkazdan Yeşil Mirasa

Ayrıştırma çalışmalarının ardından yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın millet bahçesi olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle deprem sonrası oluşan alanların yeşil dokuyla buluşturulması, vatandaşların dinlenebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği yeni yaşam alanlarının oluşturulması planlanıyor. Böylece depremle birlikte ortaya çıkan enkaz sorununun çevreci yöntemlerle yönetilmesinin yanı sıra, bu alanların Malatya’nın geleceğine değer katacak yeşil alanlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Arıtma çamuru güneş enerjisiyle kurutulacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma süreçlerinde ortaya çıkan çamurun değerlendirilmesine yönelik yeni bir çevre projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Duranlar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde uygulanması planlanan Solar Çamur Kurutma Projesi ile atık çamurun güneş enerjisinden yararlanılarak kurutulması ve yeniden ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor. İLBANK tarafından onaylanan proje kapsamında tesiste 6 adet solar sera kurulacak. Güneş enerjisinden yararlanılarak gerçekleştirilecek kurutma işlemiyle arıtma çamurunun hacminin ve taşınmasına ilişkin maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.

SOLAR SERA KURULACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarında yalnızca atıkların bertaraf edilmesini değil, kaynakların yeniden değerlendirilmesini de öncelikli hedefler arasında tutuyor. Bu anlayış doğrultusunda hazırlanan proje, atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan çamurun daha verimli ve çevreye duyarlı yöntemlerle yönetilmesine imkân sağlayacak. Kurulacak 6 solar sera sayesinde çamur, güneş enerjisinden yararlanılarak kurutulacak. Böylece atıkların nakliye ve bertaraf süreçlerinde oluşan giderlerin düşürülmesi, işletme verimliliğinin artırılması bekleniyor.

ATIKTAN ALTERNATİF YAKIT ELDE EDİLECEK

Projenin bir diğer önemli hedefi ise kurutulan arıtma çamurunun alternatif yakıt olarak değerlendirilmesine imkân sağlamak. Bu sayede atıkların yalnızca bertaraf edilmesi yerine farklı alanlarda kullanılabilecek bir kaynağa dönüştürülmesi planlanıyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımını destekleyen proje ile hem çevresel yükün azaltılması hem de belediyenin işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanması hedefleniyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla atık yönetiminde sürdürülebilir ve ekonomik bir model oluşturmayı amaçlıyor.

2.2 milyar liralık yatırımla Duranlar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi hizmete girdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımları kapsamında önemli bir projeyi daha tamamlayarak hizmete sundu. 2,2 milyar liralık yatırımla inşa edilen Duranlar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi faaliyete başladı. Günlük 28 bin metreküp arıtma kapasitesi bulunan tesis, yaklaşık 200 bin kişilik nüfusun atık su ihtiyacına cevap verecek. Malatya’nın çevresel altyapısını güçlendirmek ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yatırım, özellikle kentin batı bölgesindeki yerleşim alanları açısından büyük önem taşıyor. Başta İkizce olmak üzere bölgedeki yerleşim birimlerinden toplanan atık sular, modern arıtma teknolojileriyle donatılan tesiste işleme tabi tutuluyor. İkizce bölgesinden arıtma tesisine kadar uzanan yaklaşık 30 kilometrelik kollektör hattı sayesinde atık sular tesise taşınıyor. Günlük 28 bin metreküp kapasiteyle hizmet verecek şekilde planlanan tesis, yaklaşık 200 bin nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapıya sahip. Tesisin öne çıkan özelliklerinden biri de arıtma sonrasında elde edilen suyun yeniden değerlendirilmesi. Arıtılan suyun tarımsal hizmetlerde kullanılmasıyla doğal su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor. Böylece atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasının yanı sıra yeniden kullanıma kazandırılması da sağlanacak. Duranlar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Malatya’nın çevre koruma, su yönetimi ve sürdürülebilir altyapı hedeflerine önemli katkı sunacak.