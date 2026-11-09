Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple CEO’su Tim Cook ile görüşmesini 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyi sosyal medya hesabından “Türkiye ve Apple için hayırlara vesile olmasını diliyorum" sözleriyle duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bugün Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, küresel düzeyde dijital teknolojinin geleceğini ve Apple'ın Türkiye'deki dijital uygulama ekonomisine yönelik desteğini konuştuk. Görüşmemizin Türkiye ve Apple şirketi için hayırlara vesile olmasını diliyorum."