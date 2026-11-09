Haliliye'de geleceğe yatırım! Eğitim spor ve altyapıda dönüşüm

Haliliye Belediyesi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlarını eğitimden spora, sosyal yaşamdan altyapıya kadar birçok alanda eş zamanlı olarak sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın öncülüğünde yürütülen projelerle hem mevcut ihtiyaçların karşılanması hem de Haliliye’nin geleceğe daha güçlü hazırlanması amaçlanıyor.

KEŞİF KAMPÜSÜ İLE ÇOCUKLAR BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞACAK

Haliliye’nin eğitim alanındaki önemli yatırımlarından Keşif Kampüsü, Dağeteği Mahallesi’nde yükseliyor. Yaklaşık 5 bin 859 metrekarelik proje alanı üzerinde, 1.550 metrekare inşaat alanına sahip ve iki katlı olarak planlanan merkezde fizik, matematik, doğa, kimya ve insan bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay ile teknoloji bölümleri yer alacak.

Çocukların teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirmelerine imkan sağlayacak kampüsün, araştırma yapma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

DAĞETEĞİ’NDE GENÇLER İÇİN SPOR YATIRIMLARI

İlçede gençleri sporla buluşturmak ve sportif imkanları genişletmek amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar da devam ediyor. Dağeteği Mahallesi’nde yaklaşık 17 dönümlük alanda, 100 milyon liralık yatırım bedeliyle inşa edilen Amatör Spor Kulüpleri Tesisi; sentetik futbol sahası, basketbol sahası, 250 kişilik tribün, soyunma odaları ve idari bölümlerden oluşuyor.

Bölgedeki bir diğer önemli yatırım olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ise 25 x 12,5 metre ölçülerindeki havuzu ve 200 kişilik seyirci platformuyla hizmete hazırlanıyor. Açık okçuluk projesiyle birlikte farklı spor branşlarına yönelik imkanların artırılması ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

YOL HİZMETLERİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR

Haliliye Belediyesinin altyapı ve üstyapı hizmetlerine yönelik yatırımları kapsamında asfalt emisyon tesisi ve mıcır üretimine yönelik çalışmalar da öne çıkıyor. Belediyenin kendi üretim imkanlarını güçlendiren yatırımlarla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında daha etkin bir hizmet kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Üretimden uygulamaya kadar sürecin belediyenin kendi imkanlarıyla desteklenmesi sayesinde mahallelerin yol ihtiyaçlarına daha hızlı ve programlı çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Canpolat: Hizmetlerimizin Merkezinde Vatandaşlarımız Var

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçenin gelişimini destekleyen yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, hizmet anlayışlarının merkezinde vatandaşların ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade etti.

Dört Koldan Gelişim

Başkan Canpolat, ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların yalnızca bugünün ihtiyaçlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Haliliye’de sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için değil, gelecek nesillerimize daha güçlü bir ilçe bırakmak için de çalışıyoruz. Eğitimden spora, sosyal projelerden altyapı hizmetlerine kadar her yatırımımızı bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Keşif Kampüsümüzle çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine imkan sunarken, spor tesislerimizle gençlerimizin farklı branşlarda yeteneklerini ortaya koymalarını istiyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasını sağlayacak çalışmalarımızı sürdürüyor, ailelerimiz için yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Bunun yanında kendi üretim kapasitemizi artırarak yol ve altyapı hizmetlerimizi daha güçlü hale getiriyoruz. Haliliye’nin her mahallesine dokunan, vatandaşlarımızın yaşamına değer katan ve uzun yıllar hizmet verecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”