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Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

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Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

Flash TV'nin sunucularından "Yalçın Abi" olarak tanınan Yalçın Çakır, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

#1
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

Flash TV'de sunduğu programlarla bir döneme damga vuran ve “Yalçın Abi” olarak hafızalara kazınan Yalçın Çakır, Melek Subaşı'nın yeniden gündeme gelmesiyle merak konusu oldu.

#2
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

#3
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

Yalan Topu testiyle Melek Subaşı'nın yalan söyleyip söylemediğini canlı yayında öğrenen Yalçın Çakır, televizyon kariyerinin ardından gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

#4
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

SON HALİ VE MESLEĞİ MERAK EDİLDİ

#5
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Çakır'ın 2018 yılında fotoğrafçılık alanındaki deneyimlerini paylaşmak amacıyla kendi internet sitesini kurduğu ortaya çıktı.

#6
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

Çakır'ın Gümüşlük'te yaşadığı dönemde fotoğrafçılıkla ilgilendiği, ayrıca sosyal medya üzerinden bölgeye dair rehber niteliğinde paylaşımlar yaptığı biliniyor.

#7
Foto - Televizyonların 'Yalçın Abisi' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı!

İşte son hali....

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