Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da başladı. 20 Kasım'a kadar sürecek konferansın ilk gününde gıda güvenliği, tarım, su verimliliği ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki hafta sürecek COP31 müzakereleri 20 Kasım'da tamamlanacak.