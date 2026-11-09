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Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

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Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye’nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da başladı. 20 Kasım'a kadar sürecek konferansın ilk gününde gıda güvenliği, tarım, su verimliliği ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki hafta sürecek COP31 müzakereleri 20 Kasım'da tamamlanacak.

#1
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansının (COP31), resmi açılışı saat 10.00'da EXPO alanındaki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda başladı. Genel kurulda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak.

#2
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Konferans kapsamında yaklaşık 200 ülkeden temsilcilerin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadele, emisyonların azaltılması, uyum politikaları ve iklim finansmanı başta olmak üzere küresel iklim gündemindeki başlıklar müzakere edilecek.

#3
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Konferansın ilk günü, "Gıda, Tarım ve Sağlık" temasına ayrıldı. Gün boyunca tarım ve gıda sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı, su kaynaklarının verimli kullanımı ve iklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileri çeşitli oturumlarda değerlendirilecek.

#4
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Türkiye Pavilyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iklime dirençli gıda güvenliğinde uluslararası iş birlikleri ele alınacak.

#5
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Saat 11.00'de Mavi Bölge'deki Avustralya Pavilyonu'nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye ve Avustralya'dan sivil toplum kuruluşları fosil yakıtlardan uzaklaşılması yönündeki taleplerini dile getirecek. COP31'in ev sahibi Türkiye ile müzakerelere başkanlık eden Avustralya'daki sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda, iki ülkenin fosil yakıtlardan çıkış sürecinde üstlenmesi gereken sorumlulukların ele alınması bekleniyor.

#6
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Günün diğer etkinliklerinde adil enerji dönüşümü, iklim finansmanı, elektrik şebekelerinin dönüşümü ve devletlerin uluslararası iklim hukuku kapsamındaki yükümlülükleri tartışılacak.

#7
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

COP31 kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek Antalya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin önceliklerini ve taahhütlerini paylaşması bekleniyor.

#8
Foto - Dünyanın gözü Antalya’da! COP31 başladı: İlk günün gündemi gıda, tarım ve sağlık!

Zirvede verilecek mesajların, özellikle emisyonların azaltılması, iklim değişikliğine uyum ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman konularında yürütülecek müzakerelere yön vermesi öngörülüyor. İki hafta sürecek COP31 müzakerelerinin 20 Kasım'da tamamlanması planlanıyor.

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