Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Ynet'te yayımlanan analiz, "Erdoğan eski defterleri birer birer kapatıyor ve hepsi İsrail'i işaret ediyor" başlığıyla okuyuculara sunuldu. Türkiye'nin uzun yıllardır askeri ve diplomatik kaynaklarını meşgul eden sorunlarda ilerleme sağladığı, bunun da Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki hedeflerine odaklanmak için daha geniş bir alan açabileceği ifade edildi. Erdoğan'ın çözüme kavuşturmaya yaklaştığı her sorun, Türkiye'ye yeni adımlar atmak için daha fazla hareket alanı sağlayabilir. Doğu Akdeniz ise bu imkanı değerlendirmek için en uygun bölge olarak öne çıkıyor.