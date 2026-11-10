  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahliye olan Emir Sarıgül’den babasına tarihi gol! Gözünü kırpmadı, iki darbe birden vurdu Görenler gözlerine inanamıyor! İstanbul’u terk eden “Mehmed: Fetihler Sultanı” oyuncusu bu işe girdi Günler sonra ortaya çıktı: Türkiye'nin ünlü holdingi fona 390 milyon lirasını kaptırdı Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı! Trafikte hız yapanlar hapı yuttu! Gaz pedalını zorla kilitleyen tartışmalı cihaz devri başlıyor: Araçlara takılması artık zorunlu Facia sonrası ortaya çıktı! 17 işçinin öldüğü fabrikanın kurucusuyla ilgili ağızları açık bırakan detay Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın SKYDAGGER’ın çok konuşulacak hedefi ortaya çıktı! Bayraktar KIZILELMA’dan yüzlerce dron aynı anda salınacak Trump'a destek dip seviyede Tim Cook, Erdoğan'la görüştü: Apple Türkiye kararını duyurdu
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

İsrail basını, Türkiye'nin bölgesel anlamda attığı adımlara dikkat çekerek çarpıcı bir analize imza attı. Analizde, "Türk donanmasını görünce şaşırmayın" ifadeleri yer aldı.

#1
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

İsrail'in Ynet haber sitesinde yayımlanan Amine Ayoub imzalı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde izlediği bölgesel politika ele alındı. Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği askeri ilişkiler, Libya'daki diplomatik kazanımları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ve Suriye'deki gelişmelerin birlikte değerlendirildiği yazıda, Ankara'nın önündeki bazı engellerin ortadan kalkmasının İsrail açısından yeni bir stratejik tablo oluşturabileceği kaydedildi.

#2
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Ynet'te yayımlanan analiz, "Erdoğan eski defterleri birer birer kapatıyor ve hepsi İsrail'i işaret ediyor" başlığıyla okuyuculara sunuldu. Türkiye'nin uzun yıllardır askeri ve diplomatik kaynaklarını meşgul eden sorunlarda ilerleme sağladığı, bunun da Ankara'ya Doğu Akdeniz'deki hedeflerine odaklanmak için daha geniş bir alan açabileceği ifade edildi. Erdoğan'ın çözüme kavuşturmaya yaklaştığı her sorun, Türkiye'ye yeni adımlar atmak için daha fazla hareket alanı sağlayabilir. Doğu Akdeniz ise bu imkanı değerlendirmek için en uygun bölge olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

İsrail basını, Türkiye'nin Libya'daki diplomatik hamlelerine ayrı bir yer ayırdı. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylama yönündeki kararına değinilen analizde, Yunanistan, Mısır ve İsrail'in bu gelişmeye karşı çıktığı hatırlatıldı.

#4
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Yazıda, "Ankara, bir ay önce sahip olmadığı Doğu Libya'da siyasi bir kapı aralamış durumdadır" ifadeleri kullanıldı. Türkiye ile Mısır arasında düzenlenen ortak deniz tatbikatlarının da ele alındığı analizde, iki ülkenin geçmişteki anlaşmazlıklara rağmen savunma alanındaki iş birliğini geliştirmesine işaret edildi.

#5
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Analizde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin Türkiye'nin bölgesel konumu üzerindeki muhtemel etkileri de değerlendirildi. Kırk yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelenin Türkiye'nin kaynaklarını ve siyasi gündemini meşgul ettiği belirtilirken, sürecin başarıya ulaşmasının Ankara'nın dış politikadaki hareket alanını genişletebileceği kaydedildi: "Kendi sınırları içinde yanan yangınları azalan bir hükümet, sınırlarının ötesinde hareket etmek için daha fazla alana sahip demektir"

#6
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

İsrail basını, Türkiye ile Irak arasında Başika-Zilkan üssünün kademeli devrine yönelik görüşmeleri ve Suriye'de SDG'nin bağımsız askeri yapısının sona ermesini de Ankara'nın bölgesel konumunu etkileyen gelişmeler arasında gösterdi. Analizde, Türkiye'nin Irak ile güvenlik koordinasyonunu artırmasının ve Suriye sınırındaki askeri düzenin değişmesinin Ankara üzerindeki baskıyı azaltabileceği ileri sürüldü. Söz konusu gelişmelerin tek başına Türkiye'nin İsrail ile doğrudan çatışmaya hazırlandığını göstermediği de özellikle ifade edildi.

#7
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Ynet'teki analizde, İsrail'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ortak açıklamalar yapmasının yeterli olmayacağı savunuldu. Deniz gözetimi, istihbarat paylaşımı ve savunma sanayii iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

#8
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

Yazının sonunda ise İsrail'e yönelik şu uyarı yer aldı: "İsrail'in yarın ortaya çıkacak bir Türk donanması için panik yapmasına gerek yok. Sadece bundan bir yıl sonra bir tanesiyle karşılaşınca şaşırmayı bırakması yeterlidir."

#9
Foto - Uykuları kaçtı: Türk donanması karşımıza çıkarsa hiç şaşırmayın

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Karşımıza çıkarsanız sizi kınariz
TÜM YORUMLARA GİT
Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor
Gündem

Kadıköy Belediye Başkanı CHP’den intikam alıyor

CHP’den ihraç edilen ve kapağı Yeni Parti’ye atan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, eski partisine karşı adeta savaş açtı...
HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar
Gündem

HSK'den 7 savcıya yeni görev! İstanbul, Ankara ve Yargıtay'da kritik atamalar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 7 Cumhuriyet savcısının görev yerini değiştirdi. İstanbul ve Ankara'ya yeni başsavcı veki..
Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruştur..
Emre Belözoğlu fişini çekti! 'Kendine kulüp bul'
Spor

Emre Belözoğlu fişini çekti! 'Kendine kulüp bul'

Bonservisine 6 milyon euro ödenen, fakat hem fizik hem de form olarak bir türlü eski günlerine dönemeyen Romelu Lukaku için Emre Belözoğlu k..
İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar
Dünya

İran'da peş peşe 4 patlama! Hürmüz Boğazı'nda hareketli dakikalar

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim devam ederken, Hürmüz Boğazı'nın girişindeki Keşm Adası'ndan patlama haberleri geldi. İran'ın resmi h..
Ünlü oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti
Gündem

Ünlü oyuncu Şafak Karali hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu sanatçılarından, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şafak Karali, 57 yaşında hayatı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23