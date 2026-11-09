Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

Samir Veliyev’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nün altıncı yıl dönümünde Şuşa’da bulunmasının büyük bir sembolik ve stratejik anlam taşıdığını ifade eden Veliyev, bu ziyaretin Ankara’nın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteğin en somut göstergesi olduğunu kaydetti. Ziyaret sırasında liderlerin Şuşa'daki çalışmaları incelediğini, Hocalı Soykırımı Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret ettiğini hatırlattı.