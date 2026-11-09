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Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

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Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili Samir Veliyev, Türkiye ile buzların erimesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

Ulusalhaber'de yer alan habere göre, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "bir millet, iki devlet" anlayışıyla her geçen gün daha da derinleştiğini belirten Veliyev, iki ülkenin bölgesel ve küresel düzeyde stratejik bir güç birliği sergilediğini vurguladı.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

Samir Veliyev’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nün altıncı yıl dönümünde Şuşa’da bulunmasının büyük bir sembolik ve stratejik anlam taşıdığını ifade eden Veliyev, bu ziyaretin Ankara’nın Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteğin en somut göstergesi olduğunu kaydetti. Ziyaret sırasında liderlerin Şuşa'daki çalışmaları incelediğini, Hocalı Soykırımı Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret ettiğini hatırlattı.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi’nin iki ülke arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerinin zirvesini oluşturduğunu belirten milletvekili, savunma sanayisi, askerî-teknik iş birliği ve güvenlik alanındaki ortaklıkların bölgede istikrar ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Güney Gaz Koridoru gibi dev projelerin Türkiye’yi önemli bir enerji transit merkezine dönüştürdüğünü, Azerbaycan'ın ise ekonomik dayanıklılığını artırdığını ifade etti.

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Foto - Azerbaycan'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama: Hiçbir güç bozamayacak

İki ülkenin yalnızca geçmişteki ortak zaferleriyle değil, geleceğe yönelik ortak stratejik bakış açılarıyla da birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Veliyev, "Hiçbir güç bu birliğimizi bozamayacaktır" mesajını verdi.

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Yorumlar

serdar

bazı vekilleri bozmak için fazlası ile uğraştılar oysa. demek içlerinde aklı başında olanlar da varmış..
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