İzmir’de durakta kanlı infaz! 59 yaşındaki şoför öldürüldü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Tire ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre H.Ş. (63), Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağına gelen H.Ş, dolmuş şoförü Şağban Deniz Fakı'ya (59) tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçmaya çalışan H.Ş. bölgedeki jandarma personeli tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan H.Ş. polis merkezine götürüldü.