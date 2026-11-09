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Gündem İzmir’de durakta kanlı infaz! 59 yaşındaki şoför öldürüldü!
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İzmir’de durakta kanlı infaz! 59 yaşındaki şoför öldürüldü!

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İzmir’de durakta kanlı infaz! 59 yaşındaki şoför öldürüldü!

İzmir’in Tire ilçesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre H.Ş. (63), Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağına gelen H.Ş, dolmuş şoförü Şağban Deniz Fakı'ya (59) tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçmaya çalışan H.Ş. bölgedeki jandarma personeli tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.Ş. polis merkezine götürüldü.

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