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Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

Döviz piyasasında haftanın ikinci işlem günü hareketli başladı.

#1
Foto - Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti.

#2
Foto - Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

İşte 10 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

#3
Foto - Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

EURO NE KADAR? Alış (TL): 56,3506 TL Satış (TL): 56,3853 TL

#4
Foto - Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 50,2134 TL Satış (TL): 50,2449 TL

#5
Foto - Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!

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