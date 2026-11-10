Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı!
Döviz piyasasında haftanın ikinci işlem günü hareketli başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Döviz piyasasında haftanın ikinci işlem günü hareketli başladı.
Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti.
İşte 10 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
EURO NE KADAR? Alış (TL): 56,3506 TL Satış (TL): 56,3853 TL
DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 50,2134 TL Satış (TL): 50,2449 TL
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