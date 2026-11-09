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Spor Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'ın tercihine dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım
Spor

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'ın tercihine dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Yeniakit Publisher
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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'ın tercihine dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa'yla karşılaşacak olan A Milli Takım'ın kadrosunu yorumladı.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki kritik mücadelelerinde ilk olarak İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından deplasmanda Fransa'ya konuk olacak. Zorlu viraj öncesinde TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerini analiz etti.

"ENES ÜNAL VE KEREM TERCİHLERİ DOĞRU''

Sakatlıktan dönen Enes Ünal’ın kadroya dahil edilmesini olumlu karşılayan Dilmen, "Enes Ünal önemli bir isim. Çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı ancak beğendiğim ve bizim için değerli bir oyuncu. Umarım fiziksel olarak toparlanmıştır. Kerem Aktürkoğlu'nun alınmaması ise normal, formsuz oyuncu kadroya dahil edilmez; toparlandığında yeniden davet alacaktır.'' dedi.

 

''MERT MÜLDÜR HER EVE LAZIM BİR OYUNCU''

Kadroda en çok dikkatini çeken eksikliğin Mert Müldür olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, Sergen Yalçın'ın bu kararını eleştirdi. Dilmen, "Mert Müldür konusunda kesinlikle kadroda yer alması gerekiyordu. Zeki Çelik dışında orijinal bir sağ bekimiz yok; Zeki de Juventus'ta zaman zaman stoper oynuyor. Mert Müldür, profesyonelliği ve karakteriyle 'her eve lazım' profilinde bir isim. 3 gün arayla Fransa maçına çıkacağımız bir fikstürde alınmamasına şaşırdım." ifadelerini kullandı.

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