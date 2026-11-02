Dr. Kavak’tan 3 Kasım mesajı: 3 Kasım, milli iradenin yeniden ayağa kalktığı tarihtir

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL



3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerin ardından tek başına iktidara gelen AK Parti, 24 yıllık siyasi iktidar sürecini geride bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan bu süreçte Türkiye; ulaşım, sağlık, eğitim, savunma sanayisi, enerji, teknoloji ve şehircilik başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlara ve yapısal değişimlere sahne oldu. Marmaray, Avrasya Tüneli, köprüler, otoyollar, hızlı tren hatları ve şehir hastaneleri gibi büyük projeler hayata geçirilirken, yerli ve millî savunma sanayisinde İHA, SİHA, savaş gemisi ve çeşitli savunma sistemleriyle yeni bir üretim kapasitesi oluşturuldu. Eğitimde derslik ve öğretmen sayıları artırılırken, sağlık hizmetlerine erişim genişletildi; TOKİ aracılığıyla milyonlarca konut inşa edildi ve sosyal destek programları yaygınlaştırıldı. Türkiye'nin uluslararası alandaki diplomatik ve ekonomik etkinliğinin artırılması da bu dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 24 yıllık süreç, gerçekleştirilen yatırımların yanı sıra ekonomik gelişmeler, toplumsal beklentiler ve siyasi tartışmalarla da Türkiye'nin yakın tarihine damga vurdu. Bu kapsamda AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak, AK Parti’nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 3 Kasım 2002 tarihinin Türkiye’nin siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle başlayan siyasi yürüyüşün, milletin iradesiyle şekillendiğini ifade eden Kavak, bu tarihin vesayet, yasaklar, krizler ve antidemokratik uygulamalarla anılan eski Türkiye anlayışından yeni bir döneme geçişin simgesi olduğunu kaydetti.



“MİLLİ İRADE ÜZERİNDEKİ İPOTEKLER KALDIRILDI”



AK Parti iktidarı döneminde hak ve özgürlükler alanında önemli değişimlerin yaşandığını vurgulayan Kavak, vatandaşların kendi ülkelerinde eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamalarını esas alan bir demokrasi anlayışının güçlendirildiğini belirtti. Milli iradenin üzerindeki vesayet mekanizmalarının kaldırılmasına yönelik adımların Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.



“TÜRKİYE KÜRESEL BİR GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”





Türkiye'nin bugün terörsüz bir ülke hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten Kavak, terörün sona ermesinin ülkenin geleceği, toplumsal huzuru ve kalkınması açısından önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin artık yalnızca gelişmeleri takip eden değil, bölgesel ve küresel meselelerde kendi politikalarını belirleyen, masada ve sahada etkin rol üstlenen bir ülke olma hedefini sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamasının sonunda AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümünü kutlayan Dr. Özgür Kavak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma kararlılığını vurgulayarak, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” anlayışıyla özgürlükleri büyütmeye, devleti güçlendirmeye ve milletin iradesini esas alan siyaset anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.