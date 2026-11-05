Türkiye’de döviz mevduatı en fazla ve en az olan şehirler belli oldu! Listede şaşırtan iller var

Dünya genelinde dövizin en çok kullanıldığı ülkelerden biriyiz. Türkiye'de tasarruf sahiplerinin döviz tercihi de şehirlere göre önemli farklılıklar gösteriyor. 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bankacılık verileri, hangi şehirlerde ne kadar döviz biriktirildiğini gözler önüne serdi. Toplam döviz mevduatında İstanbul açık ara liderliğini korurken, tasarruf hesaplarında dövizin en yüksek paya sahip olduğu il Aksaray oldu. Kişi başına düşen döviz birikiminde ise İstanbul ve Ankara ilk sıralarda yer aldı. İşte o listeler…