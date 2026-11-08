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Ekonomi Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek
Ekonomi

Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek

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Türkler koşa koşa Rusya'ya gitmeye başladı: Sebebi herkese sitem ettirecek

Rusya'dan Türkiye'ye milyonlarca turist akın ederken durum tersine dönmeye başladı. Rusya Tur Operatörleri Birliği son dönemde Türkiye'den Rusya'ya giden turist sayısındaki artışa dikkat çekerek bunun sebebini açıkladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'den Rusya'ya yönelik turizm talebinde dikkat çekici bir artış yaşandığını duyurdu. Bu yükselişte özellikle Türk kadın turistlerin değişen seyahat tercihleri etkili oluyor. Geleneksel müze, saray ve kültür gezilerinin yerini kişisel bakım, spa, estetik uygulamalar ve arkadaş gruplarıyla yapılan özel konsept tatiller almaya başladı.

Resmî verilere göre Türkiye'den Rusya'ya giden turist sayısı 2025 yılında yüzde 16,7 arttı. Büyüme eğilimi 2026'nın ilk yarısında da devam etti ve ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,7 artış kaydedildi.

 

Kadınlara özel tatil paketleri öne çıkmaya başladı

Tur operatörleri, Türk kadın gezginlerin beklentilerine yönelik farklı içeriklere sahip seyahat paketleri hazırlıyor. Bu programlarda konforlu ve güvenli konaklama seçeneklerinin yanı sıra fotoğraf çekim alanları, el sanatları etkinlikleri ve çeşitli spa hizmetleri sunuluyor.

Paketlerin öne çıkan unsurları arasında dudak dolgusu ve ameliyatsız cilt gençleştirme gibi kozmetik uygulamalar da bulunuyor. Böylece seyahatler yalnızca turistik geziler olmaktan çıkarak bakım, güzellik ve sosyalleşmeyi bir araya getiren deneyimlere dönüşüyor.

Turizm sektöründeki temsilcilere göre Türk kadın turistler, seyahatlerinde artık yeni yerler keşfetmenin yanı sıra kişisel bakımlarına zaman ayırmaya ve arkadaşlarıyla farklı deneyimler yaşamaya da önem veriyor.

 

Türkiye, Rusya'ya en fazla turist gönderen ülkeler arasında

Türk turistlerin artan ilgisi, Türkiye'nin Rusya açısından önemli bir turizm pazarı olma konumunu güçlendiriyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde Rusya'ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 28 artarak 290 binin üzerine çıktı.

Türkiye, yaklaşık 17 bin ziyaretçiyle Rusya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Çin ve Türkmenistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Kadın turistlere yönelik yeni seyahat konseptlerinin de iki ülke arasındaki turizm hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

 

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