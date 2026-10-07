İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına muhalefetin tepkileri sürerken, sık sık mütedeyyin kesime hakaretleriyle gündeme gelen Berna Laçin, skandal bir paylaşımla provokasyona imza attı.

Laçin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINIYORUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. "

Laçin son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Laçin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındığı, Üsküdar'daki evinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığı öğrenildi.