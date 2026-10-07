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Gündem İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı
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İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı

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İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması hakkında skandal paylaşım yapan Berna Laçin'e paylaşımından 1 saat sonra ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evinde polislerin arama yaptığını iddia ederek "Gözaltına alınıyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına muhalefetin tepkileri sürerken, sık sık mütedeyyin kesime hakaretleriyle gündeme gelen Berna Laçin, skandal bir paylaşımla provokasyona imza attı.

Laçin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda  “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandı. 

GÖZALTINA ALINIYORUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanal medya hesabından yaptığı “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. "

Laçin son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Laçin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındığı, Üsküdar'daki evinde mahkeme kararı doğrultusunda arama yapıldığı öğrenildi.

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Yorumlar

Fatih

Anlamayacak birşey yok. Yaptığın paylaşım nedeniyle göz altına almışlar. Bir daha ki paylaşımına dikkat et. Sonra anlamadım deme yine.

Karami

Ne olduğunu sen çok iyi anlarsın. İzmir daha önce kim tarafından işgal edilmişti ve kimler nasıl kurtardı. Sonra neler oldu da İzmir çamurun çöpün çukurun pisliğin yokluğun büyük bir garipliğin içine yuvarlandı. İzmir o zaman nasıl işgal edildi.Hizmet yok, sular akmaz içilmez, otobüsler işlemez, yollar köstebep yuvası gibi, bir gram hizmet yok. ANLARSIN ÇOK İYİ ANLARSIN SEN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ, BİZLERDE ÇOK İYİ ANLIYORUZ SENİN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ.
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