CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılmasının ardından CHP kanadında deprem etkisi yaşanırken, belediye yönetiminden ilk istifa haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevinden ayrıldığını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından belediye yönetiminde ilk istifa geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Meclis Birinci Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip, yoluna bir süre bağımsız olarak devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini, "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, "Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum" ifadelerini kullandı.