T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/695 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/695 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İl, Karasu İlçe, Subatağı K. Sinanoğlu Cad Mevkii, 172 Ada, 17 Parsel, Karasu İlçesi Subatağı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi Mevkisinde bulunmaktadır. Tapu alanı 11.023,42 m2 dir. Tapuya "Tarla" olarak kayıtlıdır. Karasu Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Dikili Tarım" alanında kalmaktadır. Etrafımeskün değildir. Tüm Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır Tarım arazisi vasfındadır. Tarla olarak kullanılmaktadır. Üzerinde ekonomik değere sahip yapı ve ağaç yoktur. Taşınmazın kadastral yola cephesi vardır. Kuzey yönünde Limandere Köyü İç Yoluna cephelidir. Parsel, hafif dik eğimlidir. Drenaj problemi yoktur. Geometrik şekli düzgündür. Tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Parselin bulunduğu bölgede yapılaşma çok azdır. Mahalle merkezine yaklaşık 950 metre mesafededir. Karasu Belediye Başkanlığı Binasına yaklaşık 15.400metre mesafededir. Karasu Adapazarı Karayoluna yaklaşık 2.500 Metre mesafededir. Borçlu taşınmazda 1/1 (Tam) hisseye sahiptir.

Adresi : Subatağı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi Mevkisi Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 11.023,42 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzıKarasu Belediyesinin 1/1000Uygulama İmar Planı içerisinde değildir. 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre "Dikili Tarım" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.607.454,28 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 10:40

06/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02564611