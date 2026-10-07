ŞOK 7 Ekim kataloğu yayımlandı! İşte indirimli ürünler listesi...
Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan Şok, 7-13 Ekim kataloğunu yayımladı. İşte, ŞOK 7-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyat listesi…
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Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan Şok, 7-13 Ekim kataloğunu yayımladı. İşte, ŞOK 7-13 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyat listesi…
Buharlı ütü 4.199 TL, 25 inç led monitör 6.299 TL, Laptop 69.999 TL , Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL , Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL , Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL'lik fiyatları ile dikkat çekiyor. Öte yandan çocuk ve bebek ürünleri de bu hafta dikkat çekiyor. Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL, Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL, Pelüş Dinozor 999 TL , Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL, Müzikli Direksiyon 250 TL , Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL, Desenli Top 100 TL, Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL
Islak-kuru şarjlı dikey süpürge 28.999 TL Siyah akıllı robot süpürge 18.999 TL Beyaz akıllı robot süpürge 18.999 TL Katı meyve sıkacağı 5.999 TL Blender 2.599 TL IPL cihazı 16.999 TL
Buharlı ütü 4.199 TL 25 inç led monitör 6.299 TL Laptop 69.999 TL Kulak üstü oyuncu kulaklığı 7.999 TL Mekanik oyuncu klavyesi 3.499 TL Kablosuz siyah kulaklık 5.199 TL
Ahşap Sallanan Kuğu 3.250 TL Ahşap Sallanan Ayı 3.250 TL Pelüş Dinozor 999 TL Pelüş Rakun/ Tavşan 1.390 TL Müzikli Direksiyon 250 TL Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL Desenli Top 100 TL Yuvarlama Kulesi Potalı 199 TL
Tren seti 999 TL Hafıza oyunu 199 TL Aktivite oyuncağı 599 TL Eğitici tablet 999 TL Eşleştirme oyunu 175 TL Kitap çeşitleri 175 TL İlk adım arabam 599 TL
Çok amaçlı mutfak robotu 2.499 TL El blenderı 1.999 TL Filtre Kahve Makinesi 2.299 TL Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL Kazanlı Ütü 5.999 TL Dikey Süpürge 1.799 TL
Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL Futbol- basketbol topu figürlü kulaklık 499 TL Figurlü Bluetooth hoparlör 499 TL Ördek figürlü hoparlör 499 TL LED kareoke mikrofon 599 TL
Ayı figürlü telefon tutucu 299 TL Nostaljik oyun konsolu 100 TL Slikon bebek önlüğü 350 TL Slikon renkli pipet 150 TL Desenli Kupa 125 TL Püre kaşığı 100 TL
Kapaklı mama tabağı 175 TL Meyve rendesi 100 TL Ahşap fotoğraf çerçevesi 299 TL Ahşap Ayarlanabilir Ayna 199 TL Vakumlu bebek banyo mama oturağı 350 TL Katlanır çamaşır selesi 350 TL Katlanır su kovası 199 TL Bebek battaniyesi 299 TL
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